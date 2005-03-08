قهرمان رشته واليبال مشخص شد

به گزارش خبرنگار" مهر" درآخرين روزرقابتهاي خواهران تيمهاي اول تا سوم رشته واليبال مشخص شدند كه بعد ازتيم شهيد بهشتي، تيم واليبال علوم پزشكي مشهد مقام دوم وتيم علوم پزشكي شيرازمقام سوم را به خود اختصاص دادند. اين گزارش حاكي است درپايان اين رقابتها تيم كرمان كاپ اخلاق را ازآن خود كرد.

شايان ذكراست: تعداد 8 تيم در مسابقات واليبال اين دوره شركت داشتند.