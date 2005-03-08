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۱۸ اسفند ۱۳۸۳، ۱۶:۱۶

درآخرين روز ازرقابتهاي دانشجويان دخترشاهد وايثارگر - مشهد

قهرمان رشته واليبال مشخص شد

تيم واليبال دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران قهرمان رشته واليبال اين رقابتها شد.

به گزارش خبرنگار" مهر" درآخرين روزرقابتهاي خواهران تيمهاي اول تا سوم رشته واليبال مشخص شدند كه بعد ازتيم شهيد بهشتي، تيم واليبال علوم پزشكي مشهد مقام دوم وتيم علوم پزشكي شيرازمقام سوم را به خود اختصاص دادند. اين گزارش حاكي است درپايان اين رقابتها تيم كرمان كاپ اخلاق را ازآن خود كرد.
شايان ذكراست: تعداد 8 تيم در مسابقات واليبال اين دوره شركت داشتند.

کد مطلب 164016

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