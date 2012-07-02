بازدید مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی از خبرگزاری مهر در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر "بهراد زندیه" صبح امروز دوشنبه در این دیدار که مسئول روابط عمومی اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی وی را همراهی می کرد، از نزدیک با نحوه تهیه و ارسال اخبار و گزارش ها در این خبرگزاری آشنا شد.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی در بازدید دو ساعته خود علاوه بر آشنایی بانحوه فعالیت خبرگزاری مهر، با شرکت در نشستی با حضور خبرنگاران این خبرگزاری، به بیان دیدگاه های خود در خصوص عملکرد اداره کل متبوع خود پرداخت.

وی در این بازدید با تاکید بر تقویت ارتباط اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی با رسانه های ارتباط جمعی، اظهار داشت: فعالیت دامپزشکی با سلامتی تمام افراد جامعه از روستایی گرفته تا شهرنشین در ارتباط است و اگر اطلاع‌رسانی صحیح در این باره نشود ممکن است مشکلاتی پیش آید که جبران آن سخت خواهد بود.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی، ضمن قدردانی و تشکر از زحمات کارکنان خبرگزاری مهر در آذربایجان شرقی، قبول سرپرستی این خبرگزاری در استان از سوی "اسد بابایی" را به او تبریک گفت.