بوش دربيانيه اي خواستار بسته شدن راه فرارهاي پيمان ان پي تي شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا با انتشار بيانيه اي خواستار تعديل و تنظيم پيمان " ان پي تي" به گونه اي شد كه به ادعاي وي راههاي فرار اين پيمان براي كشورهايي كه قصد استفاه از انرژي هسته اي براي پنهان كردن برنامه هاي تسليحات هسته اي خود را دارند، بسته شوند.

درادامه اين مطلب با تكرارادعاهاي نخ نماي مقامات كاخ سفيد آمده است : مقامات واشنگتن همچنان اصرار دارند كه تهران تحت پوشش فعاليتهاي هسته اي به منظور توليد انرژي، برنامه ساخت تسليحات هسته اي را نيز مخفيانه دنبال مي كند. به تعبير مقامات واشنگتن علت اصرار ايران براي عدم توقف غني سازي اورانيوم نيز همين مطلب است.

رئيس جمهوري آمريكا در بيانيه اي خود بدون اشاره به نام جمهوري اسلامي ايران از تمام امضاء كنندگان " پيمان منع گسترش تسليحات هسته اي" خواست تا براي مقابله با تخطي كنندگان از پيمان و براي اجراي واقعي اهداف پيمان اقدامات سختگيرانه تري را انجام دهند.

بوش در اين بيانيه خطاب به كشورهايي كه وي از آنها تحت عنوان " كشورهاي متخلف" تعبيركرد، آورده است: " ما نمي توانيم به كشورهاي متخلف اجازه دهيم تا تعهدات خود را نقض كنند و جامعه بين المللي را درمستحكم تركردن امنيت بين الملل در راستاي نقش بنيادين پيمان ناديده بگيرند و از نظرات آن سرپيچي كنند."

در ادامه اين بيانيه آمده است: " به همين خاطر ما بايد راههاي گريزي كه در پيمان وجود دارد و به كشورهاي عضو اجازه مي دهد تا تحت پوشش برنامه هاي غيرنظامي هسته اي مواد هسته اي توليد كنند كه قابليت استفاده در بمب هاي هسته اي دارد را ببنديم."

رئيس جمهوري آمريكا در خاتمه از تمام كشورهاي امضاء كننده پيمان ان پي تي خواسته است تا بي درنگ در مورد تنش هاي و مسائل امنيتي موجود در پيمان اقدام موثر انجام دهند.

جرج بوش اين بيانيه را براي كنفرانس ماه مي كه به منظوربازنگري در مورد قراردادNPT با حضور كشورهاي عضو از جمله ايران و آمريكا تشكيل مي شود، آماده كرده است.

اين منبع در پايان آورده است كه اين موضوع در حالي است كه بسياري از اعضاي پارلمان ايران خواستار عقب نشيني ايران از پيمان ان پي تي شده اند. آنها همچنين تهديد كرده اند كه پروتكل الحاقي را تصويب نخواهند كرد.