کار شاعران اهل بیت بصیرت افزایی برای مبارزه با فتنه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری شامگاه یکشنبه در سومین همایش منطقه ای شعر انتظار در سنندج اظهار داشت: بهترین وسیله برای انتقال معرفت و شناخت مفاهیم معنوی به افراد یک جامعه استفاده از هنر و آفرینش های هنری است.

وی افزود: امروزه این اصل بر همگان آشکار شده است که برای انتقال فرهنگ به جهان موثرترین ابزار، ابزار فرهنگی است و به همین دلیل باید از این فرصت در کشور ما نیز به بهترین شکل ممکن استفاده کرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی کردستان بیان کرد: دشمنان اسلام با استفاده از تولیدات هنری سعی دارند آرامش جامعه جوان این مرز و بوم را از باورهای عمیقشان بگیرند و با تغییر خط و مشی خود را بر آنان حاکم کنند.

حجت الاسلام صفی یاری با اشاره به اینکه دشمن با آغاز جنگ نرم در پی انحراف جوانان از راه گسترش و اعتلای اسلام است، گفت: در چنین فضایی حضور هنرمندان متعهد و اسلامی می تواند در برملا کردن و نابود کردن نقشه شوم دشمنان اسلام مهمتر از هر زمان دیگری تلقی شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه امروز شاهد تجلی شعر اهل بیت در کشور اسلامی خود هستیم و این امر نشان دهنده حلقه اتصال و ارتباط شاعران و مداحان کشور با خوان گسترده اهل بیت روز به روز عمیق تر شده است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی کردستان با تاکید بر این مطلب که شاعران اهل بیت باید اهل مطالعه و تحقیق باشند، اظهار داشت: اولویت کاری و فکری شاعران اهل بیت افزودن بصیرت و حقانیت بین مخاطبان است تا با زبان گویا به مقابله با فتنه های زمان بپردازند.

سومین همایش منطقه ای شعر انتظار با حضور مدیر کل تبلیغات اسلامی، سرپرست حوزه هنری استان کردستان و شاعران برتر چهار استان لرستان، همدان، کرمانشاه و کردستان در سالن اجتماعات کانون شهید مطهری در سنندج برگزار شد.