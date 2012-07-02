انتقاد دفتر آیت الله خاتمی از بداخلاقی برخی رسانه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بداخلاقی برخی از رسانه ها و مطبوعات و تحریف سخنان آیت الله سید احمد خاتمی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر وی جوابیه ای صادر کرد.

در جوابیه دفتر آیت الله خاتمی که به امضای حجت الاسلام مهدی عرب مسؤول دفتر وی رسیده، آمده است: حضرت آیت الله خاتمی در مراسم یادبود شهدای هفت تیر درباره گرانی ها به ملت شریف ایران اسلامی چنین توصیه فرمودند : گرانی های زاینده مایه درد و رنج ماست اما دنیای استکبار اگر شما آخ بگویید، خواهد گفت به اهداف خود رسیده ، از این روی شما آرزوی یک آخ را بر دل دشمن بگذارید و صبوری کنید.



در ادامه این جوابیه تأکید شده است: واکنشی که دنیای استکبار می خواهد این است که علیه نظام شورش شود. غرض و مقصود حضرت آیت الله خاتمی از اینکه خطاب به ملت شریف ایران اسلامی فرمودند: حسرت و آرزوی یک آخ را بر دل دشمن بگذارید این است که مردم به انقلاب خود علاقه مند بوده و به خاطر گرانی های تحمیلی با انقلاب و جمهوری اسلامی خداحافظی نمی کنند.



حضرت آیت الله خاتمی در خطبه های نماز جمعه و مصاحبه ها از سو تدبیرها در این عرصه بسیار انتقاد نموده اند و رنجش ملت شریف و بزرگ ایران اسلامی را به حق دانسته اند.



دفتر آیت الله خاتمی تاکید کرده است: رعایت انصاف و امانت در عرصه خبر و رسانه اصل است و گاه برخی کج سلیقگی ها در این عرصه باعث تعجب و آزردگی خواهد گردید و آب به آسیاب دشمن ریختن است.

اول بار که چنین تیتری از سوی برخی سایت های وابسته به برخی جریانات خاص را ملاحظه نمودم این را اجحاف و ظلم در حق ایشان دانستم و تاسف خوردم که با حذف ابتدا و انتهای پیام و جهت دار کردن آن سبب تشویش اذهان عمومی و رنجش مردم حماسه ساز ایران اسلامی گردیده اند.



در بخش دیگری از جوابیه دفتر عضو هیأت رییسه مجلس خبرگان رهبری که خطاب به مدیر مسؤول یک روزنامه صادر شده، آمده است: آیت الله خاتمی از سوی دشمنان داخلی و خارجی دیر زمانی است که به خاطر اعتقاداتش مورد هجمه بوده و خواهد بود، آنچه در میان حایز اهمیت است این است که ایشان بیمی به خود راه نمی دهد و همچنان در جهت دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی، ولایت مطلقه فقیه، آرمان های امام راحل و شهدای گران سنگ ایران اسلامی و حمایت از مردم مستحکم ایستاده و در این مسیر آماده شهادت خواهد بود و ملت شریف ایران اسلامی و حامیان ولایت خود نیز بدان آگاهند و قابل توجه نویسنده محترم آنکه کاربران زیادی توهین و هتک حرمت نموده اند دلیلی بر صائب بودن گفته ها نیست.