به گزارش خبرگزاری مهر، جواد ساداتی نژاد با اعلام این خبر اضافه کرد: پیرو فراخوان دبیرخانه این کمیته به دانشگاهها در دی ماه سال گذشته جهت ارسال اطلاعات مربوط به پروژه های در حال احداث خیرین برای حمایت این کمیته از پروژه هایی که 50 درصد اعتبار آن توسط خیرین تقبل شده، طبق بررسی های کارشناسی و ضوابط اعلامی این کمیته، در مجموع 17 پروژه با مجموع اعتبار 51 میلیارد ریال مورد حمایت این کمیته قرار گرفت.

دبیر کمیته خیرین وزارت علوم ضمن تمجید از خیرین اعلام کرد: کمیته خیرین وزارت علوم با توجه به اهداف و مأموریت خود و در راستای تحقق چشم انداز آموزش عالی کشور، به هر میزان که خیرین تقبل کنند، این کمیته به همان میزان از پروژه های در حال احداثشان در دانشگاهها حمایت خواهد کرد.

