اطلاعيه شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي به مناسبت دهمين سالگرد ارتحال مرحوم حاج سيد احمد خميني يادگار امام راحل

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در بخشي از اين بيانيه آمده است: مرحوم حاج سيد احمد خميني يار صديق و فرزند امين امام راحل، ياور دلسوز مقام معظم رهبري و مجاهدي بزرگ در راه تحقق آرمانهاي والاي انقلاب اسلامي بود كه داغ فقدانش، هنوز بر دل هاي شيفتگان خميني كبير(ره) سنگيني مي كند.

شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي در پايان اطلاعيه خود با تسليت دهمين سالگرد ارتحال مرحوم حاج سيد احمد خميني به محضر حضرت ولي عصر(عج)، مقام معظم رهبري حضرت آيت الله العظمي خامنه اي (مدظله العالي) و بيت مكرم و شريف امام راحل(ره) از اقشار مختلف مردم شريف و قدرشناس دعوت كرد به منظور تجليل و تكريم اين مجاهد في سبيل الله و يار ديرين و باوفاي امام راحل(ره) در مراسم بزرگداشتي كه روز پنجشنبه بيستم اسفند از ساعت 30/15 تا 30/17 در محل مرقد مطهر حضرت امام خميني (رض) برگزار مي شود، شركت فرمايند.