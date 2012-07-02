  1. سیاست
۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۰:۵۲

صبح فردا برگزار می شود؛

افتتاحیه اردوهای جهادی با شعار" دانشجوی جهادی، تولید ملی، پیشرفت و عدالت"

افتتاحیه اردوهای جهادی با شعار" دانشجوی جهادی، تولید ملی، پیشرفت و عدالت"

مراسم افتتاحیه اردوهای جهادی صبح فردا در دانشگاه علامه طباطبایی با حضور برخی مسئولین برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه اردوهای جهادی سراسر کشور صبح فردا سه شنبه با حضور حسین قدیانی مسئول بسیج دانشجویی کشور و برخی دیگر از مسئولین کشوری در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود.

در این مراسم همچنین گروهی متشکل از 120 نفر به نمایندگی از دانشجویان شرکت کننده در اردوی جهادی حضور خواهند داشت و بعد از پایان این مراسم اعزام گروه های دانشجویی به سراسر کشور آغاز می شود.

اردوی جهادی دانشجویان امسال با شعار" دانشجوی جهادی، تولید ملی، پیشرفت و عدالت" برگزار می شود.

سال گذشته بیش از 100 هزار نفر در اردوهای جهادی در سراسر کشور شرکت کردند و پیش بینی می شود امسال نیز استقبال گسترده ای از اردو های جهادی دانشجویی به عمل آید.

کد مطلب 1640183

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