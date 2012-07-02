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۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۰:۳۶

مهدوی در گفتگو با مهر:

35 درصد مشکلات صنعتگران البرز در داخل استان قابل حل است

35 درصد مشکلات صنعتگران البرز در داخل استان قابل حل است

کرج – خبرگزاری مهر:‌ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت:‌ 35 درصد مشکلات صنعتگران البرز در داخل استان با همگرایی دستگاه ها قابل حل است.

علی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت:‌ در حال حاضر با تعدیل و تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی استان مواجه هستیم که ‌ 35 درصد مشکلات صنعتگران البرز در داخل استان با همگرایی دستگاه ها قابل حل است.

وی با بیان اینکه‌ اتاق بازرگانی نهاد مستقلی است و با صنعت ارتباط تنگاتنگی دارد، اضافه کرد: اتاق بازرگانی زیر نظر سازمان صنعت، معدن و تجارت نیست و این اتاق دستگاه حاکمیتی نیست که بتوانند تصمیم گیری کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز ادامه داد: توقع باید بر اساس شرح وظایف باشد و این اتاق نوپا است و انتظارات زیادی از آن نمی رود که همانند اتاق تهران و دیگر استان ها عمل کنند.

مهدوی افزود: 75 واحد تولیدی استان البرز مشکل دار است 40 درصد آنها مشکل تسهیلات بانکیٰ دارند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: ‌در حال حاضر 12 درصد واحدهای تولیدی استان تعطیل هستند و با تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی روبرو هستیم.
 

کد مطلب 1640184

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