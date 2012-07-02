کاهش 19 درصدی کشته های تصادف رانندگی استان/ پلیس راهور کردستان تقدیر شد

رمضان نادری در گفتگو با خبرنگار مهر و با اشاره به وضعیت کشته های ناشی از تصادفات رانندگی در جاده های استان کردستان اظهار داشت: با تلاش ها و اقدامات صورت گرفته در سه ماه اول سال جاری و بر اساس آمار موجود تعداد کشته های تصادفات رانندگی در استان کردستان 19 درصد کاهش داشته است.

وی در ادامه با اشاره به کاهش 12 درصدی تصادفات فوتی در همین مدت در استان کردستان اظهار داشت: 32 درصد حوادث رانندگی در این استان مربوط به تصادفات واژگونی است که وضعیت جاده های استان در این قضیه بسیار موثر است و باید نسبت به رفع مشکل جاده های استان در این بخش اقدام شود.

رئیس پلیس راه کردستان در پایان با اشاره به وضعیت تصادفات خسارتی در سه ماهه اول سال جاری یادآور شد: در سه ماه اول امسال تعداد تصادفات خسارتی در استان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شش درصد کاهش داشته است و انتظار می رود که در ادامه نیز این روند کاهشی ادامه داشته باشد.

نادری در ادامه از تقدیر پلیس راهور کردستان از سوی فرمانده نیروی انتظامی کشور خبر داد و گفت: سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تقدیم لوحی از خدمات و اقدامات شایسته مجموعه پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان به واسطه اقدامات صورت گرفته در تعطیلات نوروز 1391 تقدیر و تشکر کرد.

در متن این لوح تقدیر آمده است "نظر به ارزیابی به عمل آمده پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان ها در برقراری نظم و امنیت ترافیک و همچنین مهار و کاهش تصادفات در تعطیلات نوروز سال 1391 پلیس راهور آن استان حائز رتبه برتر در بین استان ها شده است".

در ادامه این لوح تقدیر تاکید شده است: "لازم می دانم به پاس خدمات و اقدامات شایسته جناب عالی، مراتب قدردانی و تشکر را از شما و کلیه مدیران و کارکنان زیر مجموعه ابراز دارم و امید است با تلاش و کوشش بیشتر در سایه عنایات و تاییدات خداوند قادر و سبحان و توجهات حضرت ولی عصر (عج) با پیروی از منویات فرماندهی معظم کل قوا در جهت پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و رسالت ناجا موفق و موید باشید".