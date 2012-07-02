محمد سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه عزیزترین فرزندان یک سرزمین افراد تولید کننده آن هستند، ‌اظهار داشت: تولید در همه دنیا به معنی مشکل است.



وی ادامه داد: فردی که ادبیات و مشکلات تولید را نمی داند هرگز وارد این عرصه نشود به دلیل اینکه تولید ایدئولوژی می خواهد.



مدیر عامل شرکت زر ماکارون گفت:‌ سهم نیروی انسانی 90 درصد و سهم تجهیزات در موفقیت یک صنعت ده درصد است بنابراین اگر به آن توجه صورت نگیرد صنعت و تولید موفق نخواهد بود.



وی با بیان اینکه همه می دانیم که چقدر شرایط برای تولید نسبت به کشورهای دیگر سخت است و سخت تر شده است، اضافه کرد: اگر وضعیت صد برابر هم سخت تر شود بچه هایی که ادبیات تولید را میدانند تحمل می کنند و با نهایت عشق آن را ادامه می دهند.



مدیر عامل شرکت زر ماکارون اظهار داشت: تولید کننده سرمایه دار نیست، سرمایه دار فردی است که یک نفر را حقوق نمی دهد و سرمایه خود را در بانک گذاشته است.

