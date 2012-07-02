نظرات کاربردی جوانان برای توسعه در خراسان رضوی استفاده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صلاحی در یازدهمین نشست صمیمانه خود با جوانان استان با عنوان "حرف هایی که در دلم بود" که به مناسبت میلاد حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان برگزار شد، اظهار داشت: جوانان ولایی و بصیر دیروز با تبعیت از آرمان های امام راحل(ره) و منویات مقام عظمای ولایت در کنار نظام مقدس اسلامی ایستاده اند و نگذاشته اند حتی یک وجب از خاک وطنمان به تصرف دشمن درآید.

وی خطاب به آن دسته از نخبگانی که دغدغه آنها توجه بیشتر به موضوعات فرهنگی است، گفت: وظیفه امروز جوانان نیز جلوگیری از ورود دشمن به مرزهای اعتقادی و مقابله با جنگ نرم و شبیخون فرهنگی آنان است.

رئیس ستاد ساماندهی امور جوانان خراسان رضوی تصریح کرد: اگر چه در حوزه فرهنگی با نقطه ایده آل فاصله داریم اما اقدامات خوب و موثری که در این حوزه صورت گرفته نباید نادیده گرفته شود.

صلاحی با اشاره به نقش تعیین کننده خراسان رضوی به عنوان پایتخت معنوی ایران اسلامی در زمینه مسائل فرهنگی، گفت: استان ما باید در این حوزه به عنوان الگو برای سایر استان های کشور تبدیل شود.

استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود از پرداخت یارانه چاپ کتاب به شعرای جوان در راستای حمایت از آنان، خبر داد.

صلاحی در پاسخ به دغدغه آن دسته از جوانان مخترع و نخبه که خواهان ارتباط بیشتر با صنعت و مراکز علمی هستند نیز گفت: درصدی از اعتبارات و تسهیلات استان به صنعتگران جوان اختصاص خواهد یافت تا از این طریق اختراعات تجاری سازی شده آنان مورد حمایت قرار گیرد.

رئیس ستاد ساماندهی امور جوانان خراسان رضوی افزود: در سالی که به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده، حمایت از صنعتگران جوان در اولویت قرار دارد و به همین منظور از هر امکانی برای معرفی و شناسایی آنان استفاده خواهد شد.

وی افزود: کمک به مخترعان برای حضور در نمایشگاه های بین المللی استان، استفاده از آزمایشگاه پارک علم و فناوری برای مخترعان و استفاده از اختراعات تجاری سازی شده آنان در دستگاه های اجرایی از جمله برنامه هایی است که به صورت جدی تر دنبال می شود.

صلاحی به مدیرکل ورزش و جوانان استان ماموریت داد تا به مشکلات ورزش بانوان به ویژه بانوان معلول با تشکیل هیئتی رسیدگی و گزارش آن را به وی ارائه کنند.

وی خواستار حمایت بیشتر از ورزش های پهلوانی و قهرمانی در استان شد و گفت: با توجه به اینکه خراسان رضوی یکی از خاستگاه های اصلی ورزش های پهلوانی است، این موضوع باید در استان توسعه یابد.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی نیز در این جلسه اظهار داشت: همان گونه که مشهد پایتخت معنوی ایران اسلامی است باید به عنوان پایتخت امور ورزش معنوی نیز مطرح شود.

سیدعلی اکبر هاشمی جواهری با اشاره به جمعیت جوان کشور که همواره مورد هجوم فرهنگی دشمنان بوده است، افزود: طراحی تفریحات سالم و حلال برای جوانان موضوعی است که باید بیش از پیش مورد توجه مسوولان قرار گیرد.

هاشمی پیشنهاد کرد که یک درصد بودجه دستگاه ها که به امر ورزش اختصاص یافته به صورت متمرکز در استانداری قرار بگیرد و از این طریق به برنامه های اداره کل ورزش و جوانان تخصیص یابد.