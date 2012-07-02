به گزارش خبرنگار مهر، محمود لالوها یکشنبه شب در نخستین جلسه کمیته نهضت مطالعه مفید و بیست و سومین جلسه انجمن

کتابخانه های عمومی شهرستان تاکستان که در سالن فرمانداری این شهرستان برگزار شد اظهارداشت: به طور قطع افزایش سطح دانش و آگاهی مردم در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی نقش مهمی در ارتقاء سطح زندگی آن ها دارد.

وی افزود: با توجه به هجمه گسترده رسانه های سایبری و جنگ نرم دشمن برای تاثیرگذاری در اندیشه، اخلاق و عقاید نوجوانان و جوانان ما، لازم است فعالان و دست اندرکاران عرصه فرهنگ با بسیجی همگانی برای مقابله با این تهدیدات و گستره عظیم تبلیغات سوء رسانه ها گام بردارند.

لالوها تصریح کرد: افزایش سطح فرهنگ عمومی جامعه عاملی تاثیرگذار در کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی است زیرا فقر فرهنگی و ناآگاهی نسبت به اصول و اعتقادات اسلامی و هویت ملی ریشه بروز بسیاری از انحرافات اخلاقی، اعتقادی و رفتاری است.

وی ایجاد کتابخانه های دیجیتال، راه اندازی دستگاه "فرستنده بلوتوث" در تمامی کتابخانه ها و مجهز شدن آن ها به کافی نت را از جمله راهکارها برای مقابله با هجمه عظیم اطلاعاتی کشورهای غربی بیان کرد و افزود: امروزه با توجه به پیشرفت گسترده جوامع، نوجوانان و جوانان برای کسب دانش و اطلاعات نیازمند بهره گیری از امکانات مدرن و به روزهستند.

لالوها تصریح کرد: انجام این طرح ها شاید در ظاهر نیازمند صرف هزینه های بالایی است ولی در واقع این امور هزینه نیستند بلکه سرمایه گذاری در راستای توسعه فرهنگی پایدار به شمار می روند.

وی با اشاره به اهمیت ترویج نهضت مطالعه مفید در سطح جامعه عنوان کرد: افزایش فضای کتابخانه های عمومی به میزان هشت متر به ازای هر 100 نفر، عضویت 35 درصدی جمعیت ایران در کتابخانه های عمومی و توجه به مطالعه مفید در برنامه های اوقات فراغت از جمله اهداف اجرای این نهضت هستند.

لالوها گفت: نکته مهم در نهضت مطالعه مفید در اختیار قرار دادن منابع غنی و ارزشمند برای مطالعه افراد است زیرا هر مطالعه ای مفید و انسان ساز نیست بنابراین نهضت مطالعه مفید هدف خود را ارتقای درک و بصیرت مخاطبان قرار داده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قزوین در ادامه به لزوم احداث کتابخانه مرکزی تاکستان اشاره کرد و افزود: امیدواریم با حمایت مسئولان هرچه زودتر مراحل ساخت این کتابخانه آغاز شود.

لالوها یادآورشد: در سال گذشته تمامی کتابخانه های شهرستان تاکستان بهسازی شده و به بخش کودک مجهز شده اند ولی با این حال از ایده آل های مدنظر فاصله داریم که امید است با حمایت و پشتیبانی سایر نهادها و دستگاه ها در راستای دستیابی به این مهم موفق شویم.

رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان تاکستان نیز در این جلسه گزارشی از عملکرد کتابخانه های این شهرستان و درصد اجرایی شدن مصوبات جلسات انجمن کتابخانه های عمومی تاکستان برای حاضران ارائه کرد.