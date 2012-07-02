محمدعلی خبیر در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: این جشنواره در سه بخش داستان کوتاه، داستان کوتاه کوتاه و داستان پیامکی در دو بخش اجتماعی و آیینی برگزار می شود.

وی افزود: در بخش اجتماعی پرداختن به مسائل و مشکلات اجتماعی اولویت دارد و در بخش آیینی نیز داستان ها باید حول محور انتظار موعود نگاشته شوند.

خبیر گفت: آثار شرکت کرده در این جشنواره نباید در جشنواره دیگری شرکت کرده باشند.

وی اضافه کرد: داستان کوتاه باید در قالب پنج هزار کلمه، کوتاه کوتاه هزار و یک کلمه و پیامکی در قالب 490 کاراکتر نوشته شود.

رئیس انجمن نویسندگان کرج ادامه داد: علاقه مندان می توانند تا 23 مرداد آثار خود را به معاونت فرهنگی، مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز ارسال کنند.

وی در پایان گفت: مراسم اختتامیه این جشنواره 14 شهریور برگزار می شود که به برگزیدگان آن جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

جزیئات بیشتر برای شرکت در این جشنواره در سایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز درج شده است.