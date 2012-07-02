1238 کانون فرهنگی و هنری مساجد اصفهان مجری طرح اوقات فراغت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رمضانعلی معتمدی رئیس کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان اصفهان با بیان این مطلب گفت: در راستای غنی سازی برنامه های اوقات فراغت نشست های توجیهی کانون های معین اوقات فراغت در استان برگزار شده که طی آن کانون های معین با برنامه ها و طرح های اوقات فراغت آشنا شدند.

وی ادامه داد: با توجه به فرارسیدن فصل تابستان و ایام اوقات فراغت جوانان و نوجوانان، برنامه های مختلف و متنوعی در 1238 کانون فرهنگی و هنری مساجد استان از ( 10 تیر ) آغاز می شود و تا ( 15 شهریور) سال جاری ادامه دارد.

وی، فصل تابستان را بهترین فرصت برای جذب هرچه بیشتر قشر جوان جامعه در مساجد دانست و گفت: در راستای تحقق اهداف خود درغنی سازی اوقات فراغت جوانان جامعه، ما از ظرفیت مساجد و دستگاهای فرهنگی، هنری و دینی استان استفاده کرده ایم تا با کمترین بار مالی بهترین خدمات را برای جوانان و نوجوانان استان در مساجد راه اندازی کنیم.

حجت الاسلام معتمدی بیان کرد: اجرای طرح قرآنی تلاوت نور، برگزاری کلاس های قرآنی، برگزاری کلاس های آموزشی مانند زبان انگلیسی و کامپیوتر، برگزاری حلقه های معرفتی، اجرای طرح مهر بیکران(گسترش مراکز قرائت زیارت آل یاسین)، اجرای طرح نردبان آسمان(فعالیت های آموزشی با موضوع نهج البلاغه) از ویژه برنامه های اوقات فراغت کانون های مساجد استان است.

وی برگزاری دوره اندیشه های آسمانی، سفیران آسمانی، کارگاه تبلیغی تربیت مربی عفاف و حجاب، تربیت مربی جنگ نرم، تربیت مربی مشاور خانواده، طرح کارآفرینی فرهنگی، مدیریت فرهنگی، سواد رسانه ای و طرح منتظران آسمانی از دیگر برنامه های اوقات فراغت کانونهای مساجد استان می باشد.

وی، برگزاری اردوهای فرهنگی و تفریحی، مسابقات ورزشی و مسابقات فرهنگی را از دیگر برنامه های اوقات فراغت دانست و گفت: همزمان با ایام اوقات فراغت و ماه مبارک رمضان نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان در دو مرحله شهرستانی و استانی در هشت بخش برگزار می شود.