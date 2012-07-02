برگزاری بی پیرایه مناسبتهای مهدوی راه مقابله با تهاجم دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عرب پور یکشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه چندی است که مقدساتی چون عاشورای حسینی یا ائمه اطهار و امام عصر( عج) سیل توهین و تهاجم غرب را مقابل خود می بیند گفت: مهدیه کرمان برای تبلیغ مهدویت و مقابله با توهین ها مراسمات مختلف خود را بی پیرایه برگزار می کند و با خرافات و بدعتها به شدت مقابله می کند.

وی افزود: مهدیه کرمان از کارهایی مانند چاه امام زمان و دیگر مسائل این چنینی دفاع نمی کند وآن را تایید نمی کند و حتی با این مسائل مقابله می کند.

این مسئول یادآورشد: مداحان مهدیه کرمان که اصلی ترین فعالیت مهدیه یعنی برگزاری دعای ندبه هر هفته را به عهده دارند در گفته های خود توجیه شده اند و حتی از نقل برخی خوابها و مطالب پرهیز داده شده اند.

حجت الاسلام عرب پور ادامه داد: مهدیه کرمان خوشبختانه تاکنون قدم هایی برای فرهنگ سازی در این بحث برداشته است البته این قدم ها را کافی نمی دانیم و سعی شده با برپایی مسابقات از کتابهای معتبر و اصلاح ساختار گفته های مداحان مهدیه کارهای فرهنگی را رنگ بیشتری بدهیم.

وی با بیان اینکه در نظر داریم کتابخانه تخصصی مهدویت را در مهدیه دایر کنیم افزود: همچنین سایت اینترنتی مهدیه کرمان را نیز به منظور فرهنگ سازی مناسب در دنیای مجازی فعال داریم و در کنار آن توزیع مکتوبات و نشر مجلات فرهنگی نیز در دستور کار فرهنگی مهدیه است.

حجت الاسلام عرب پور با اشاره به اینکه مسجد صاحب الزمان قدمتی 400 ساله دارد گفت: قسمت مسجد مهدیه که در حد یک جلسه کوچک توسل بوده است امروز به بالغ بر هشت هزار متر فضای مسقف دارد که هر هفته در مراسم دعای ندبه بالغ بر10 هزار نفر را پذیراست.

امام جمعه موقت کرمان گفت: تمام کارهای انجام شده در مهدیه کرمان از محل کمک های مردمی است و این مجموعه هیچ موقوفه ای ندارد و کمک های خیرین نیز در حد بسیار ناچیزی بوده است.

وی اظهار داشت: بودجه سالانه مهدیه مسجد صاحب الزمان کرمان 700 میلیون تومان است که نیمی از آن برای توسعه عمرانی و نیمی از آن در بحث فرهنگی و پذیرایی از میهمانان صبح جمعه این مهدیه هزینه می شود.

وی با اشاره به اینکه اصحاب فرهنگ و هنر برای تقویت ابعاد فرهنگی تبلیغات برای امام عصر(ع) بیشتر از قبل باید وارد عرصه کار شوندگفت:در این زمینه مهدیه کرمان به شدت نیازمند کمک های نقدی و همراهی و کمک معنوی اصحاب فرهنگ است.

این مسئول اظهار داشت: کار ساخت و ساز مهدیه از سال 68 آغاز شده است و با توجه به بودجه بسیار کم این مکان برای توسعه عمرانی هنوز این ساخت و سازها ادامه دارد.

وی همجواری مهدیه کرمان با گلزار شهدا را یکی از امتیازات این مسجد دانست وگفت: مسجد صاحب الزمان مرتفع ترین مسجد کرمان است که در دامنه کوههای صاحب الزمان و در جوار گلزار شهدا منطقه خاص و مورد استقبا ل اغلب علاقمندان به اهل بیت است.

حجت الاسلام عرب پور در ادامه افزود: این مکان در طول هفته حداقل 9 برنامه را در دستور کار دارد و در مناسبتهای مختلف نظیر عاشورا واعیاد مذهبی و شبهای احیا نیز محل حضور مردم کرمان است به گونه ای که در شبهای احیا مهدیه و گلزار شهدا تا 40هزار نفر جمعیت را در خود جای می دهد.

وی اظهار داشت: هیئت امنا مسجد صاحب الزمان از افراد ارزشی و رزمندگان دوران دفاع مقدس تشکیل شده که بدون هرچشم داشتی با نیت خیر خود کلیه فعالیت های مهدیه را در دست دارند.

این مسئول با اشاره به بحث جدی تهاجم دشمن به دو مسئله عاشورا و مهدویت گفت: دشمنان دو بال سبز(مهدویت) و سرخ(عاشورا) را عامل از دسترس خارج شدن شیعیان می دانند و متاسفانه طی سالهای گذشته در این بحث هدف توهین ها و طنزهای هتاکانه بی شماری بودیم که نشان از فعالیت جدی برای حذف این دو عنصر اصلی حیات شیعه، دارد.

