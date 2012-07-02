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۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۰:۵۸

کر:

راههای اصلی روستایی آق قلا آسفالته است

راههای اصلی روستایی آق قلا آسفالته است

آق قلا - خبرگزاری مهر: فرماندار آق قلا گفت: امروز به برکت نظام جمهوری اسلامی ایران تمامی راههای اصلی روستاهای شهرستان آسفالته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر صبح دوشنبه در مراسم تجلیل از جوانان برتر شهرستان افزود: همچنین به برکت نظام جمهوری اسلامی تمامی روستاهای شهرستان از نعمت برق ، گاز وآب بهره مند شده اند.

وی اظهار داشت: امروز با تلاش مسئولان شاخص های بهداشتی وعمرانی در سطح شهرستان ارتقاء یافته است و به برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی پیشرفت های همه جانبه ای در سطح شهرستان  مشاهده می شود.

وی افزود: در عرصه های بین المللی نیز در پرتاب ماهواره ، تکنولوژی های برتر و غنی سازی انرژی صلح آمیز  هسته ای با همت و تلاش همین جوانان ایران اسلامی درخشیده  است.

کر تصریح کرد: جوانان با الگو قرار دادن آمیزه های دینی و بزرگان و اندیشمندان و پیروی از فرمایشات بزرگ معمار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب آیت الله امام خامنه ای و حضرت علی اکبر (ع) در راستای توسعه فرهنگ اسلامی تلاش کنند.

فرماندار آق قلا گفت: درخشش ایران اسلامی در عرصه های مختلف علمی ، هنری و اجتماعی در حال حاضر ماحصل تلاش جوانان ایران اسلامی است.

کر اضافه کرد : امروز دشمن ،جوانان این سرمایه های فعال کشور را نشانه رفته است و با ترفندهای مختلف همچون شبیخون فرهنگی ، ماهواره و به ویژه مواد افیونی می خواهد روحیه تلاش و خودباوری جوانان ما را از بین ببرد.

وی اضافه کرد: نقش تربیتی جوانان در شرایط کنونی بیش از پیش اهمیت دارد و نقش پر رنگ خانواده ها در مقوله تربیتی قابل قیاس با دیگر عوامل نیست.

کد مطلب 1640221

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