راههای اصلی روستایی آق قلا آسفالته است

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر صبح دوشنبه در مراسم تجلیل از جوانان برتر شهرستان افزود: همچنین به برکت نظام جمهوری اسلامی تمامی روستاهای شهرستان از نعمت برق ، گاز وآب بهره مند شده اند.

وی اظهار داشت: امروز با تلاش مسئولان شاخص های بهداشتی وعمرانی در سطح شهرستان ارتقاء یافته است و به برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی پیشرفت های همه جانبه ای در سطح شهرستان مشاهده می شود.

وی افزود: در عرصه های بین المللی نیز در پرتاب ماهواره ، تکنولوژی های برتر و غنی سازی انرژی صلح آمیز هسته ای با همت و تلاش همین جوانان ایران اسلامی درخشیده است.

کر تصریح کرد: جوانان با الگو قرار دادن آمیزه های دینی و بزرگان و اندیشمندان و پیروی از فرمایشات بزرگ معمار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب آیت الله امام خامنه ای و حضرت علی اکبر (ع) در راستای توسعه فرهنگ اسلامی تلاش کنند.

فرماندار آق قلا گفت: درخشش ایران اسلامی در عرصه های مختلف علمی ، هنری و اجتماعی در حال حاضر ماحصل تلاش جوانان ایران اسلامی است.

کر اضافه کرد : امروز دشمن ،جوانان این سرمایه های فعال کشور را نشانه رفته است و با ترفندهای مختلف همچون شبیخون فرهنگی ، ماهواره و به ویژه مواد افیونی می خواهد روحیه تلاش و خودباوری جوانان ما را از بین ببرد.

وی اضافه کرد: نقش تربیتی جوانان در شرایط کنونی بیش از پیش اهمیت دارد و نقش پر رنگ خانواده ها در مقوله تربیتی قابل قیاس با دیگر عوامل نیست.