پس لرزه های خواف 2 بار گناباد را لرزاند/امکان وقوع زلزله وجود دارد

حمیدرضا مروی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بامداد امروز ساعت 2:33 دقیقه زلزله ای در حوالی روستای قاسم آباد خواف رخ داد که این زلزله پس لرزه های آن در روستای پس کلوت بخش مرکزی گناباد و داخل شهرستان و حومه احساس شد.

وی افزود: در مدت یک ربع ساعت 2 بار پس لرزه های این زلزله در گناباد احساس شد که باعث وحشت مردم شهرستان و بیرون رفتن آنها از خانه هایشان شد.

وی ادامه داد: این زمین لرزه تلفات و خسارات نداشته ولی تعداد زیادی از مردم ساعاتی از شب گذشته را در بیرون از منازل خود به سر بردند.

وی ادامه داد: از منطقه پس کلوت شهرستان بازدید به عمل آمده و خوشبختانه تا این لحظه خسارتی به بار نیامده فقط مردم وحشت زده شده اند.

مروی گفت: ستاد بحران شهرستان همان ساعات اولیه وقوع زلزله به ستاد بحران شهرستان خواف اعلام آمادگی کرد که در صورت نیاز نیرو اعزام شود ولی خوشبختانه ستاد بحران خواف اعلام عدم خسارت را کردند.

وی تصریح کرد: از آنجا که شهرستان گناباد روی گسل قرار دارد مردم شهرستان سعی کنند شبها در جای امن بخوابند چون هر لحظه امکان وقوع زلزله وجود دارد.

مروی از مردم خواست در صورت بروز هر حادثه ای از این قبیل یا بروز خسارت با ستاد بحران شهرستان واقع در فرمانداری تماس بگیرند.