  1. ورزش
۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۱۴

مسابقات فوتبال یورو 2012/

خوردی آلبا: هنوز قهرمانی را باور ندارم

خوردی آلبا: هنوز قهرمانی را باور ندارم

مدافع چپ تیم ملی فوتبال اسپانیا با ابراز خوشحالی از گلزنی در دیدار پایانی رقابت‌های یورو 2012 گفت هنوز این قهرمانی را باور ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اسپانیا یکشنبه شب در دیدار پایانی رقابت های یورو 2012 با نتیجه پرگل 4 بر صفر مقابل ایتالیا به برتری رسید. گل دوم این دیدار را "خوردی آلبا" بر روی پاس توی در ژاوی در موقعیت تک به تک به ثمر رساند.

"خوردی آلبا" گفت: این نخستین تورنمنت اروپایی من بود. بازیکنان اسپانیا پیش از این تاریخ سازی کرده بودند و من اکنون با آنها در این جشن شرکت می کنم. هنوز به طور کامل آن را باور ندارم و غرق در شادی ام.

وی افزود: اکنون به همراه تیم جشن خواهم گرفت چراکه تورنمنت خوبی داشته ام و در پایان، یک گل هم زده ام. در زمان هایی اینچنین، من خانواده ام، دوستانم و همه آنهایی که کمکم کرده اند تا به اینجا برسم را به یاد می آورم.

آلبا در خصوص تیم جدید خود بارسلونا گفت: از اینکه به بارسلونا پیوسته ام خیلی خوشحالم. بین باشگاه ها در خصوص این انتقال توافق حاصل شده و من از اتفاقاتی که برایم افتاده خوشحالم.

کد مطلب 1640228

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