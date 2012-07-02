خوردی آلبا: هنوز قهرمانی را باور ندارم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اسپانیا یکشنبه شب در دیدار پایانی رقابت های یورو 2012 با نتیجه پرگل 4 بر صفر مقابل ایتالیا به برتری رسید. گل دوم این دیدار را "خوردی آلبا" بر روی پاس توی در ژاوی در موقعیت تک به تک به ثمر رساند.

"خوردی آلبا" گفت: این نخستین تورنمنت اروپایی من بود. بازیکنان اسپانیا پیش از این تاریخ سازی کرده بودند و من اکنون با آنها در این جشن شرکت می کنم. هنوز به طور کامل آن را باور ندارم و غرق در شادی ام.

وی افزود: اکنون به همراه تیم جشن خواهم گرفت چراکه تورنمنت خوبی داشته ام و در پایان، یک گل هم زده ام. در زمان هایی اینچنین، من خانواده ام، دوستانم و همه آنهایی که کمکم کرده اند تا به اینجا برسم را به یاد می آورم.

آلبا در خصوص تیم جدید خود بارسلونا گفت: از اینکه به بارسلونا پیوسته ام خیلی خوشحالم. بین باشگاه ها در خصوص این انتقال توافق حاصل شده و من از اتفاقاتی که برایم افتاده خوشحالم.