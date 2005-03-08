طرح ساماندهي خيابان آيت اجرا مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، معاون خمدات شهري شهرداري منطقه 8 تهران با اعلام اين مطلب گفت: خيابان آيت به عنوان يكي از خيابانهاي نمونه در اين محدوده سال آينده مرمت و ساماندهي مي شود.

لكه گيري آسفالت، مرمت پياده روها و معابر،تعبيه سطل هاي زباله جديد، جايگزيني علائم راهنمايي و رانندگي جديد، رنگ آميزي نماهاي شهري و همچنين ايجاد فضاي سبز مناسب از جمله كارهايي است كه در طرح ساماندهي خيابان آيت مورد نظر قرار مي گيرد.

نادر آزاده به رنگ آميزي 170 هزار متر جدول خيابانها و معابر منطقه 8 اشاره كرد و افزود: تعداد 9 بوستان در مجموع با فضايي بيش از 17 هزارمتر مربع وسعت تا پايان سال جاري به بهره برداري مي رسد.

وي با اشاره به اجراي طرح استقبال از بهار گفت: با توجه به نظافت و خانه تكاني شهروندان در اسفند ماه ، حجم نخاله و زباله هاي توليدي هم افزايش مي يابد. به طوري كه روزانه بين 300 تا 320 تن زباله در سطح منطقه جمع <آري مي شود.

معاون خدمات شهري شهرداري منطقه 8 حجم زباله توليدي در ساير ماههاي سال را حدود 230 تن عنوان كرد و افزود: در حال حاضر 6 درصد از زباله روزانه منطقه بازيافت مي شود.