به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از بی بی سی ارتش ترکیه در بیانیه ای که روز یکشنبه اول ژوئیه (۱۱ تیرماه) منتشر شد، اعلام کرد که پرواز جنگنده‌های ترکیه در واکنش به سه مورد پرواز بالگردهای سوریه در نزدیکی مرز ترکیه بوده است، اما تاکید شده که در هیچکدام این موارد حریم هوایی ترکیه نقض نشده است.

بنا بر این گزارش چهار فروند از این هواپیماها در نزدیکی مرز ترکیه در استان جنوبی "هاتای" این کشور، از پایگاه هوایی "اینجرلیک" به پرواز درآمدند.

دو جنگنده اف۱۶ دیگر ترکیه نیز در پی نزدیک شدن بالگردهای سوریه به استان مردین، از پایگاهی در نزدیکی "باتمان" در جنوب شرق ترکیه بلند شدند. به گفته مقامات نظامی ترکیه این بالگردها تا ۴ مایلی (۶.۵ کیلومتری) مرز ترکیه جلو آمده بودند.

افزایش تنش بعد از حمله به جنگنده ترکیه

در پی حمله حدود یک هفته پیش پدافندهای هوایی سوریه به جنگنده ‌ترکیه و سقوط این جنگنده ‌تنش بین دو کشور بالا گرفت. رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه اعلام کرد، در صورت تکرار وقایع مشابه ترکیه ممکن است پاسخی خشونت‌بار دهد.

اردوغان روز سه‌شنبه (۲۶ ژوئن) گفت، ترکیه از این گونه اقدام‌های تحریک‌آمیز چشم‌پوشی نخواهد کرد.



وی همچنین اعلام کرد، ترکیه به هر گونه تجاوز به قلمرو این کشور پاسخ خواهد داد. اردوغان گفت، به هر جنگنده سوری که به مرزهای این کشور نزدیک شود به عنوان یک هدف نظامی نگریسته و به آن حمله خواهد شد. ترکیه می‌گوید، جنگنده‌این کشور که در تاریخ ۲۲ ژوئن توسط پدافند هوایی سوریه در شرق دریای مدیترانه سرنگون شد وارد حریم هوایی سوریه نشده بود.

روزنامه آمریکایی "وال استریت ژورنال" روز یک شنبه اول ژوئیه در گزارشی تایید کرد که که جنگنده ساقط شده ترک وارد حریم هوایی سوریه شده بود. هنوز دو خلبان این هواپیما پیدا نشده‌اند.

3 روز پیش ترکیه اعلام کرد که در واکنش به این واقعه، سیستم دفاع موشکی و ضد هوایی‌اش را در طول مرز این کشور با سوریه تقویت می‌کند. ساقط شدن هواپیمای اف ۴ ترکیه توسط سوریه، به تشکیل نشست اضطراری ناتو منجر شد و تنش موجود در روابط دو کشور ترکیه و سوریه را افزایش داد.

چالش های اقدام نظامی ترکیه علیه سوریه



ماجراجویی ترکیه در مرزهای سوریه در حالی صورت می گیرد که تحلیل گران معتقدند هرگونه اقدام نظامی ترک ها بر علیه سوریه تبعات فاجعه باری را برای این کشور به دنبال خواهد داشت. روز گذشته ماجراجویی ترکیه در مرزهای سوریه در حالی صورت می گیرد که تحلیل گران معتقدند هرگونه اقدام نظامی ترک ها بر علیه سوریه تبعات فاجعه باری را برای این کشور به دنبال خواهد داشت. روز گذشته روزنامه تودی زمان در یادداشتی بلند به تحلیل تبعلت اقدام نظامی آنکارا برعلیه دمشق پرداخته و نوشت، هزینه های اقتصادی جنگ، ورود گسترده آوارگان سوری به ترکیه و گسترش فعالیت پ ک ک از نتایج اولیه و قابل پیش بینی این اقدام خواهد بود.

آتیلا ساندکی" رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وایزمن ترکیه، نیز به این روزنامه گفت : تنش های داخلی سوریه موجب افزایش کارآیی پ.ک.ک بویژه در شمال سوریه و مرکز این کشور با سوریه شده است و اگر ترکیه وارد جنگ با سوریه شود ترکیه مجبور خواهد بود تا هم با اسد مقابله کند و هم با تهدید پ.ک.ک مقابله کند.



علاوه بر این موضوع ترکیه نباید موضوع پناهندگان سوری را نادیده بگیرد چون به اعتقاد اغلب کارشناسان حضور آوراگان سوری در ترکیه مشکلات اقتصادی را برای آنکارا به دنبال خواهد داشت. به نوشته زمان به غیر آوارگان سوری حاضر در ترکیه، در حدود یک ملیون آواره نیز در داخل سوریه وجود دارد و در صورتیکه این افراد به ترکیه مهاجرت کنند مشکلات بیشماری برای این کشور بوجود می اید از همین رو کشورهای دیگر نیز باید در امر سامان دهی آوارگان سوری به ترکیه کمک کنند.



این گزارش تاکید می کند که مشکل بعدی تبادلات تجاری ترکیه و سوریه است که درصوت ادامه تنش ها مشکلات زیادی را از لحاظ اقتصادی برای آنکارا بوجود می آورد.



بر اساس آمارهای موجود حجم مبادلات دو کشور در سال 2010 میلادی دومیلیارد و 300 میلیون دلار بوده که این رقم ر چهارماه ابتدایی سال 2011 به 763 میلیون دلار رسید اما در چهارماه ابتدایی سال 2012 به 249 میلیون دلار کاهش یافت که این کاهش 32 درصدی حجم مبادلات اقتصادی میان دو کشور را نشان می دهد.



با وجود تنش های موجود میان سوریه و ترکیه، عبور از سوریه و انتقال کالا از این کشور برای کامیون های ترک بسیار خطرناک است و به این ترتیب مبادلات تجاری ترکیه با کشورهای دیگر که از مسیر سوریه انجام می شد نیز به خطر افتاده است.