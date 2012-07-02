پیامبر اسلام (ص) بهترین الگوی معرفتی برای جوانان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام امیر کاوه در مراسم روز جوان بیان کرد: پیامبر اسلام (ص) هنگامی که ماه شعبان را رویت می کردند می فرمودند: ماه شعبان ماه من است و از اولین روز آن تا فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را روزه می گرفتند.

وی با بیان اینکه روزه پاک کننده و جلا دهنده روح و روان انسان است، افزود: در حال حاضر در ماه مبارک شعبان قرار گرفته ایم و به همین مناسبت جوانان برای آمادگی فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و جلا دادن روح و روان خود باید تمامی این ماه را روزه بگیرند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی مریوان با اشاره به داستان اصحاب کهف و همچنین رشادت های جوانان در زمان پیامبر اکرم (ص)برای اشاعه دین اسلام اظهار داشت: آنهایی را که قران کریم به عنوان اصحاب کهف نام برده چند نفر جوان بودند که برای جلوگیری از ظلم و ستم شاه دوران خود مبارزه و دلیرانه ایستادگی کردند.

حجت الاسلام کاوه یادآور شد: باورهای ضعیف انسان را ضعیف بار می آورد و انسان با دارا بودن باورهای فرسوده و ضعیف هیچگاه موفق نمی شود.

وی افزود: تقویت باورهای دینی در دل انسان باعث می شود که با عزم راسخ دست به انجام فعالیت های دینی و مذهبی زده و همین امر باعث می شود که وی انسانی بزرگ و افتخار آفرین برای جامعه اسلامی باشد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی مریوان در پایان سخنان خود با تشبیه کردن انسان در جوانی به نهال گفت: درخت را در زمان نهالی می توان به هر مسیری خم کرد اما در زمانی که پیر شد دیگر هیچگاه نمی توان آن را خم کرد به همین دلیل دوران جوانی یکی از مهمترین دوران رشد انسان است که اگر به آن توجه کنیم می توانیم جوانان را برای آینده ای پربار آماده کنیم.