جشن بزرگ نیمه شعبان با عنوان رسم انتظار 3 در زنجان یرگزار می شود

حجت‌الاسلام فیروز علی خسروی افزود: برگزاری مسابقات حضوری از جمله بخش‌های پیش‌بینی شده در جشن بزرگ "رسم انتظار سه" در نیمه شعبان محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اجرای برنامه‌های شاد و فرهنگی، نور افشانی، مولودی‌خوانی، تواشیح و اجرای برنامه‌های نمایشی از دیگر بخش‌های پیش‌بینی شده در جشن بزرگ نیمه شعبان در زنجان است، خاطر نشان کرد: برنامه‌های ورزشی نیز در این مراسم بزرگ به نمایش گذاشته می‌شود.

رئیس اداره فرهنگی وامورتبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه جوایز متنوع و بزرگی نیز در مراسم جشن بزرگ "رسم انتظار سه" در روز نیمه شعبان و به مناسبت میلاد امام زمان (عج) به شرکت کنندگان در مسابقات اهدا می‌شود، اضافه کرد: این جوایز شامل اعطای کمک هزینه سفرهای زیارتی، دوچرخه، لوازم خانگی و ... است.

حجت الاسلام خسروی به برگزاری جشن بزرگ میلاد امام زمان (عج) با عنوان جشن "رسم انتظار سه" در روز جمعه شانزدهم تیر ماه در محل سینما روباز ائل داغی (گاوازنگ) اشاره کرد و افزود: زمان این جشن نیز ساعت 21 شب خواهد بود.