آسفالت راههای روستایی در خراسان رضوی 78 درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا قاسمی اظهار داشت: توسعه راههای اصلی و فرعی و توجه به راههای روستایی و گسترش حمل و نقل در این بخش از جمله اولویت های این اداره کل در استان است.وی افزود: تا پایان دولت دهم تمامی راههای روستاهای بالای 50 خانوار استان احداث و آسفالت خواهد شد.مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: با توجه به اینکه پروژه های مربوط به این حوزه در قالب طرح مهر ماندگار مطرح شده، این موضوع با جدیت بیشتری دنبال می شود.قاسمی با اشاره به اینکه طول راههای روستاهای بالای 50 خانوار خراسان رضوی، شش هزار و 674 کیلومتر است، تصریح کرد: برای اتمام پروژه احداث و تکمیل راههای روستایی، هزار و 804 میلیارد و 176 میلیون ریال اعتبار موردنیاز است.

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