روزانه 3500 بازدید از وب سایت اولین بانک جامع اطلاعات شهری زنجان صورت می گیرد

سید مصطفی علوی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: این وب سایت مرجعی کامل برای دریافت کلیه اطلاعات شهری و مشاغل فعال در سطح استان زنجان بوده و قابل دسترسی برای همه کاربران اینترنتی به خصوص شهروندان زنجانی است و همه صاحبان مشاغل می توانند به آسانی و به صورت رایگان مشخصات شغلی خود را ثبت نمایند و از مزایای مختلفی که در اختیار اعضا قرار می گیرد استفاده کنند.

وی ادامه داد: این وب سایت به آدرس www.kbz.ir از اول آبان ماه 1390رونمایی و در اختیار هم استانی های عزیز قرار گرفته و طی 8 ماه فعالیت مورد استقبال چشمگیر واقع شده و توانسته به رکورد روزانه بیش از سه هزار و 500 بازدید دست یابد که بیش از 50 درصد این بازدید کنندگان از استان زنجان هستند.

علوی افزود: با توجه به آمار بازدید بالای این وب سایت ، مناسب ترین مکان برای اطلاع رسانی بیشتر و موثر اطلاعات شغلی صاحبان مشاغل بوده و کمک قابل توجهی برای معرفی کالاها و خدمات ارائه شده است.