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۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۱۶

علوی:

روزانه 3500 بازدید از وب سایت اولین بانک جامع اطلاعات شهری زنجان صورت می گیرد

روزانه 3500 بازدید از وب سایت اولین بانک جامع اطلاعات شهری زنجان صورت می گیرد

زنجان-خبرگزاری مهر: مدیراولین بانک جامع اطلاعات شهری استان زنجان گفت: روزانه بیش از سه هزار و 500 بازدید از وب سایت کتاب برتر زنجان صورت می گیرد.

سید مصطفی علوی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: این وب سایت مرجعی کامل برای دریافت کلیه اطلاعات شهری و مشاغل فعال در سطح استان زنجان بوده و قابل دسترسی برای همه کاربران اینترنتی به خصوص شهروندان زنجانی است و همه صاحبان مشاغل می توانند به آسانی و به صورت رایگان مشخصات شغلی خود را ثبت نمایند و از مزایای مختلفی که در اختیار اعضا قرار می گیرد استفاده کنند.

وی ادامه داد: این وب سایت به آدرس www.kbz.ir از اول آبان ماه 1390رونمایی و در اختیار هم استانی های عزیز قرار گرفته و طی 8 ماه فعالیت مورد استقبال چشمگیر واقع شده و توانسته به رکورد روزانه بیش از سه هزار و 500 بازدید دست یابد که بیش از 50 درصد این بازدید کنندگان از استان زنجان هستند.

علوی افزود: با توجه به آمار بازدید بالای این وب سایت ، مناسب ترین مکان برای اطلاع رسانی بیشتر و موثر اطلاعات شغلی صاحبان مشاغل بوده و کمک قابل توجهی برای معرفی کالاها و خدمات ارائه شده است.

کد مطلب 1640242

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