خشایار الوند یکی از نویسندگان مجموعه "قهوه تلخ" درباره روند تولید این پروژه به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری این مجموعه حدود دو هفته دیگر به پایان می‌رسد و براساس برنامه‌ریزی نهایی توزیع آن تا قسمت 37 ادامه خواهد داشت. پیش از این قرار بود در 35 قسمت به پایان برسد که دو قسمت به آن اضافه شد. البته پایان‌بندی از قبل مشخص شده‌است و تغییری نخواهد کرد. این دو قسمت در میان بخش‌های دیگر گنجانده می‌شود. نگارش فیلمنامه همزمان با تصویربرداری ادامه دارد.

وی درباره حضور همزمان مهران مدیری در دو مجموعه خانگی "قلب یخی" و "قهوه تلخ" افزود: ایشان در "قلب یخی" در نقش اصلی حضور دارند. اما با توجه به اینکه حدود دو هفته دیگر تصویربرداری "قهوه تلخ" به پایان می‌رسد گروه "قلب یخی" با ما همکاری‌های لازم را انجام می‌دهند.

الوند همچنین با اشاره به اخباری که درباره شکایت یکی از مخاطبان "قهوه تلخ" از تهیه‌کنندگان مجموعه در برخی رسانه‌های منتشر شده‌ هم گفت: اگر هدف برخی مخاطبان از خرید "قهوه تلخ" فقط بردن جایزه بوده‌است، متاسفم. ما خودمان با وجود اینکه به طور مستمر در این پروژه فعالیت می‌کنیم، هنوز دستمزد را نگرفته‌ایم. آن وقت باید کار ما را با بردن جایزه محک بزنند!؟

وی ادامه داد: وقتی من به‌عنوان نویسنده هنوز دستمزدم را نگرفته‌ام، قطعا اگر پراید را به برندگان بدهند ناراحت می‌شوم و برایم جای تعجب دارد! این کار حدود هفت ماه توقیف شده بود و گروه تحت قرارداد تهیه‌کننده بودند اما تولید نداشتند. قطعا در این شرایط باید این موضوع را در نظرگرفت که دستمزدها عقب می‌افتاد. اتفاقی که قطعا اهدا جوایز را هم تحت‌الشعاع قرار داده‌است.

چرا خانه اهدایی در پونک نیست!

الوند درباره سکوت عوامل درباره این قبیل اخبار و شکایت‌ها تاکید کرد: مگر قرار است هر شخصی که شکایت کند ما صحبت‌های او را منتشر کنیم؟ از طرف دیگر چرا باید پیش داوری کنیم. سایتی که این مطلب را برای اولین‌بار درباره شکایت از سازندگان "قهوه تلخ" منتشر کرد، پیش‌ داوری هم کرده و نوشته بود سازندگان این مجموعه از ابتدا با این جایزه‌ها می‌خواستند مردم را فریب دهند و جریان توقیف نیز شایعه بوده‌است! در صورتی که من به‌عنوان نویسنده کار کاملا در جریان بودم که حدود هفت ماه جلوی این کار را گرفتند.

وی افزود: جالب است درباره برخورد برخی افراد بدانید یکی از کسانی که جایزه آپارتمان از قرعه کشی‌ها به دست آورده بود با طرح شکایت از تهیه‌کننده مجموعه عنوان کرده بود که چرا خانه اهدایی در پونک نیست! در صورتی که این آپارتمان‌های پونک مربوط به سری اول قرعه‌کشی‌ها بود و این‌بار منطقه تغیر کرده‌است. قطعا شخصی که در بجنورد برنده یک آپارتمان می‌شود ما در همان شهر به او خانه می‌دهیم. باید دوستان مطبوعاتی در چاپ مطالب خود تمام جوانب را در نظر بگیرند.

بیش از اندازه از سینما دور شده‌ام

الوند درباره فعالیت‌های اخیر خود گفت: همانطور که می‌دانید من از همکاری با گروه "ساخت ایران" انصراف داده‌ام و پس از من قسمت‌های دیگر را آرش قادری نوشت. البته تصویربرداری این مجموعه در خارج از کشور به پایان رسیده‌است و قسمت‌های پایانی این مجموعه در 10 فصل وارد بازار می‌شود.

وی افزود: برای پس از پایان تصویربرداری "قهوه تلخ" هم طرحی را با عنوان "تلکه" که بسیار متن آن را دوست دارم به تلویزیون ارائه کرده‌ام که در صورت فراهم شدن شرایط ساخت آن را آغاز می‌کنم. امسال قصد دارم کار سینمایی انجام دهم، چراکه فکر می‌کنم بیش از اندازه از این فضا دور شده‌ام.

طی یکی دو روز گذشته یک سایت از زیر پا گذاشتن تعهدات سازگان این مجموعه نسبت به اهدای جوایز خبر داد و پیرو آن یک مورد شکایت یکی از برندگان جایزه خودروی پراید که جایزه اش به او تحویل داده نشده (با ذکر نام محفوظ) را منتشر کرد.