به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با دویستمین سال ورود صنعت چا‍پ به ایران٬ چهارمین همایش دانش آموختگان صنعت چاپ با حضور یوسف افراش سر‍پرست دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از دست اندرکاران صنعت چاپ، کارشناسان و استادهای این حوزه برگزار خواهد شد.

این دوره از نیز همانند سه دوره گذشته همایش دانش آموختگان صنعت چاپ به تجلیل از استادان عرصه چاپ در کشور خواهد پرداخت که در این دوره این به تجلیل از محمد عطایی‌فر اختصاص یافته است.

محمد عطایی‌فر از استادهای دانشکده چاپ با بیش از چهار دهه فعالیت تخصصی در حوزه پیش از چاپ است.

چهارمین همایش دانش آموختگان صنعت چاپ ساعت 17 تا 19 روز سه شنبه 13 تیرماه در پژوهشگاه فرهنگ و هنر معماری واقع در خیابان انقلاب اسلامی، ابتدای خیابان شهید برادران مظفر جنوبی برگزار خواهد شد.

همچنین در راستای برگزاری این همایش مراسم افتتاحیه نخستین کارگاه آموزشی چاپ وابسته به مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر شماره ۵ (دانشکده چاپ) با حضور یوسف افراش سر‍پرست دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از دست اندرکاران صنعت چاپ، کارشناسان این حوزه هم زمان با دویستمین سال ورود صنعت چاپ به ایران برگزار می شود.

این کارآگاه آموزشی با خرید ماشین آلات چاپ از سوی دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری یکی از علاقه مندان خیر در این حوزه افتتاح خواهد شد.

مراسم افتتاحیه نخستین کارگاه آموزشی چاپ در کشور نیز ساعت 15 الی 16 روز سه شنبه 13 تیرماه در خیابان دماوند (تهران نو)٬‌ ایستگاه وحیدیه٬ جنب چاپ خاتم، کارگاه آموزشی چاپ وابسته به مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر شماره ۵ (دانشکده چاپ) برگزار خواهد شد.