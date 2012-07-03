قطع درختان بوستان دوبرار/ نفس بجنورد به شماره افتاد بجنورد

به گزارش خبرنگار مهر، بوستان دوبرار با وسعتی حدود 300 هکتار در غرب بجنورد قرار داشته و به عنوان ریه‌های تنفسی بجنورد، نقش مهمی در تلطیف هوای این شهر رو به گسترش دارد.

حدود 15 سال پیش عملیات درختکاری در این منطقه آغاز شد و انواع گونه‌های زبان گنجشک، کاج تهران، عرعر، اقاقیا و ... در این محوطه کاشته شدند، نهال‌های کوچکی که پس از زحمات فراوان به درختانی تنومند و استوار تبدیل شده‌اند.

درختان این بوستان سالیان سال توسط افرادی زحمت کش آبیاری شده و هر طور که بود توانستند در برابر خشکسالی و کم آبی مقاومت کنند.



اما این درختان تنومند این بار نه در برابر خشکسالی، بلکه در برابر کسانی قرار گرفته‌اند که می‌خواهند به بهانه عمران و آبادانی ثمره 15 سال تلاش کارگران و باغبانانی سخی و سخت کوش را بر باد دهند.

تیشه به ریشه درختان بوستان دوبرار

منطقه دوبرار به علت موقعیت خاص و مشرف بودن به شهر بجنورد از دیرباز مورد توجه برخی نهادها قرار گرفت، دستگاه‌های نظامی به خاطر شرایط خاص این منطقه اقدام به ساخت و ساز ابنیه مورد نیاز خود در نقاط غربی این بوستان کردند.







ساخت و سازهای نظامی در این منطقه به علت موقعیت خاص آن، منطقی و طبیعی به نظر می‌رسید خاصه آنکه احداث این ساختمان‌های نظامی در منطقه‌ای فاقد پوشش جنگلی انجام شد و خسارت چندانی نیز به بوستان دوبرار بجنورد وارد نیامد.

اما مشکل اصلی در واگذاری اراضی این بوستان به سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی خراسان شمالی است، نهادهایی که دوست دارند ساختمان‌ها و ابنیه خود را در طبیعت زیبای این منطقه احداث کنند و برای کسب مجوز احداث نیز به لطایف الحیل متوسل می‌شوند.

دیوار کوتاه بوستان دوبرار

با وجود اینکه در اطراف شهر بجنورد، فضا برای ساخت و سازهای دولتی در مناطقی چون تخته ارکان و یا قسمت‌های شمالی شهر فراهم است بسیاری از ادارات علاقه دارند ساختمان خود را در دل طبیعت زیبای دوبرار احداث کنند.



البته طبیعی است که با تمام درخواست‌های احداث ساختمان در این بوستان موافقت نمی‌شود، اما به گمان دوست داران طبیعت بجنورد، حتی موافقت برای احداث یک ساختمان در این بوستان نیز، ظلم به طبیعت و آسیب رسانی به ریه‌های تنفسی بجنورد است.

در سال‌های گذشته مجوز احداث یک مجتمع فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی در داخل این بوستان صادر شد، مجوزی که بر اساس آن حدود 1.5 هکتار از بهترین جنگل‌های این منطقه نابود شد.

در حال حاضر عملیات ساخت و ساز این مجتمع آغاز شده است، گود برداری انجام شده و تمامی درختان موجود در محوطه احداث نیز نابود شده‌اند.

پیمانکار پروژه در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: در طی عملیات خاکبرداری در این منطقه تنها حدود 150 گونه درخت قطع شد.



این گفته پیمانکار به هیچ عنوان با شواهد منطقه مطابقت ندارد، چرا که دقیقا در اطراف این محوطه 1.5 هکتاری درختانی سر به فلک کشیده و انبوه وجود دارد.

این درختان با فاصله 3 متری از یکدیگر آرام و صبور قد کشیده‌اند و اگر قرار باشد به صورت تقریبی نیز حداقل درخت موجود در محوطه پاکسازی شده را محاسبه کنیم بیش از هزار درخت 15 تا 17 ساله می‌شود.

درختانی که اکنون بریده شده و در محل ریشه‌های آن‌ها نیز، به منظور ساخت مجتمع فرهنگ و ارشاد اسلامی عملیات بتن ریزی صورت گرفته است.



از دیگر نهادهایی که در این بوستان تفریحی مجوز ساخت و ساز گرفته‌اند شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی است، نهادی که محوطه‌ای 2.7 هکتاری را برای احداث منبع آب بجنورد دریافت کرده و قرار است آب انتقالی از سد شیرین دره از منبع مذکور توزیع شود.

شنیده‌ها حاکی از آن است که علاوه بر مجوزهای صادر شده برخی از دستگاه‌ها و نهادهای دولتی خراسان شمالی نیز قصد دارند ساختمان اداری و یا دیگر ابنیه مورد نیاز خود را در این بوستان احداث کنند.

جلوی ضرر را هر کجا که بگیری منفعت است

روشن است که کار و فعالیت در ساختمانی که پنجره آن به باغی سرشار از گل و بلبل گشوده می‌شود لذتی دوچندان دارد اما آیا با قطع هر درخت در این بوستان یکی از فیل‌ترهای هوای شهر بجنورد از کار نمی‌افتد؟

آیا مسئولین مرتبط نمی‌دانند که گسترش روزافزون صنایع، خودروها و دیگر واحدهای آلاینده لزوم وجود بوستان‌هایی چون دوبرار را دوچندان می‌کند.







دوست داران طبیعت بجنورد در طی تماس‌های مکرر با دفتر خبرگزاری مهر خواستار توقف قطع درختان در این بوستان تفریحی شده‌اند، آنان کسانی هستند که خود شاهد قطع درختان 17 ساله این بوستان بوده‌اند و بیش از هر کس دیگری نیز نگران به شماره افتادن نفس بجنورد هستند.







آنان می‌گویند اگر قطع درختان چندین ساله در این بوستان متوقف نشود در سال‌های آینده منطقه دوبرار بجنورد به مرکزی برای تجمع ساختمان‌ها و ابنیه دستگاه‌های دولتی تبدیل شده و آنچه که برای مردم باقی می‌ماند محبوس شدن در میان کاسه پر از دود و دم شهر بجنورد خواهد بود.

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گزارش: علی خادمی

عکس : وحید خادمی

