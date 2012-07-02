به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های منطقه ای و بین المللی جهان عرب هر روز به بازتاب مهمترین خبرهای جمهوری اسلامی ایران از نگاه خود می پردازند که در این گزارش به آنها می پردازیم.

نگاه روزنامه سعودی به 3 راهبرد ضد تحریمی ایران

- روزنامه المدینه عربستان امروز در گزارشی نوشت: منابع ایرانی اعلام کردند که تهران راهبردهای متعددی را در راستای مقابله با تحریمهای نفتی اتحادیه اروپا اندیشیده است و در نظر دارد دلار و یورو را از مبادلات تجاری خودش حذف کند.

این روزنامه سعودی اعلام کرد: بیمه نفتکشهای بین المللی حامل نفت ایران از جمله تدابیر اخیر تهران برای مقابله با تحریمها است.

همچنین ایران در نظر دارد به عنوان سومین راهبرد ضد تحریمی بنادر و مخازن شناور خود را در نزدیکی سواحلش مملو از نفت نگه دارد تا در صورت لزوم ذخایر نفتی را به شرکتهای اروپایی بفروشد.

نگاه الاتحاد امارات به احتمال تنش در تنگه هرمز

روزنامه الاتحاد امارات امروز در گزارشی نوشت: ایران تهدید کرده که تحریم اتحادیه اروپا را با تحریم پاسخ می دهد. در این گزارش به اظهارات اخیر "رستم قاسمی" وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران اشاره شده و آمده است: اتحادیه اروپا از امروز (یکشنبه) در نظر دارد تحریم نفت ایران را اجرایی کند.

در این گزارش به اظهارات برخی فرماندهان نظامی ایران نیز طی روز گذشته اشاره شده است. الاتحاد در این باره می نویسد: برخی از فرماندهان نیروی دریایی ایران نیز تهدید کرده اند که در صورت اجرای تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا، تنگه هرمز را مسدود می کنند.

این روزنامه اماراتی در پایان با اشاره به آمادگی نظامی ایران برای درگیری احتمالی با آمریکا در تنگه هرمز به تجهیز ناوهای ایران در منطقه به سیستمهای موشکی پیشرفته و اضافه شدن شناورهای سطحی و زیرسطحی جدید طی روزهای اخیر اشاره کرده است.

نگاه الشرق الاوسط به کاهش صادرات نفت ایران

روزنامه الشرق الاوسط امروز در گزارشی مدعی شد: با آغاز تحریم نفت ایران پیش بینی ها حاکی از آن است که صادرات نفت خام ایران 50 درصد کاهش می یابد و به 1.1 تا 1.25 میلیون بشکه در روز می رسد.

این روزنامه به اعلام کاهش 20 تا 30 درصدی صادرات نفت ایران از سوی مسئولان ایرانی اشاره کرده و می نویسد: تحلیلگران نفتی معتقدند اثرات تحریم نفت ایران بر قیمت جهانی نفت محدود است و اگر این تحریمها در سال 2008 اجرایی می شد تاثیر بسیار بیشتری بر بازارجهانی بر جای می گذاشت.

از سوی دیگر، "فاروق الزنکی" رئیس اجرایی شرکت نفت کویت در گفتگو با روزنامه الرای پیش بینی کرد: اجرایی شدن تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا، به افزایش قیمت نفت کویت در بازارهای جهانی منجر شود. وی البته این امر را منوط به عدم افزایش تولیدات عربستان زیر فشارهای احتمالی دانست.

از سوی دیگر روزنامه العرب با اشاره به تاکید دولت ایران بر ناکارآمدی تحریمها نوشت : ایران در نظر دارد با اندیشیدن تدابیری اقتصاد خود را در برابر تحریمها تقویت کند.

روزنامه الشرق قطر نیز در گزارشی به پوشش اظهارات اخیر "رستم قاسمی" وزیر نفت جمهوری اسلامی پرداخته که تاکید کرده بود ایران آمادگی رویارویی با تحریمهای اتحادیه اروپا را دارد.

العربیه نیز در گزارشی با اشاره به اجرایی شدن تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا از امروز، تاکید کرد: رسانه های ایرانی اعلام کرده اند که این تحریمها ایران را از تصمیم غنی سازی اورانیوم منصرف نخواهد کرد.