50 درصد بازار لوازم خانگی ایران در انحصار کره!

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دیانی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به اینکه برخی مصرف کنندگان کالاهای ایرانی با دیدن برند ایران که بر روی برخی کالاها حک شده است، از خرید منصرف می شوند و رو به خرید کالاهای خارجی می آورند، گفت: به همین دلیل هم اکنون مجبور هستیم برند ایران را بر روی لوازم خانگی حک نکنیم و این جای تاسف دارد.

عضو اتحادیه تولید کنندگان لوازم خانگی افزود: کیفیت برخی تولیدات لوازم خانگی ایرانی به اندازه ای بالا است که اگر بر روی کالایی برند ایرانی حک نشود، مصرف کننده نمی تواند تشخیص دهد که این کالا ایرانی یا خارجی است.



وی تصریح کرد: واردات لوازم خانگی هم اکنون برخی تولیدات داخلی را از پا درآورده و شرایطی را به وجود آورده است که بیش از 50 درصد سهم بازار لوازم خانگی ایران در اختیار دو برند کره ای باشد.

به گفته دیانی، عرضه لوازم خانگی کره ای در ایران سبب شده که صنعت لوازم خانگی رو به تعطیلی رود و شرکتهای بزرگ تولید کننده در این عرصه دچار بحران شوند، چرا که در رقابت نابرابر با محصولات خارجی به سر می برند.



وی تعرفه لوازم خانگی نهایی را 35 تا 55 درصد ذکر و خاطر نشان کرد: متاسفانه هم اکنون برخی واردکنندگان لوازم خانگی اقدام به کم اظهاری کرده و کالای خود را از طریق گمرکات وارد ایران می کنند.

وی اظهار داشت: قاچاق کالا نیز در کشور وجود دارد و به صورت قانونمند نیز این قاچاق صورت می گیرد؛ به این معنا که لوازم خانگی نهایی را قبل از ورود به گمرکات به قطعات تشکیل دهنده آن تفکیک می کنند و از طریق پرداخت تعرفه 15 درصدی به جای 55 درصد وارد کشور کرده و مجدد مونتاژ می کنند این در حالی است که واحد تولیدی ما دهها هزار متر انبار دارد که در آن قالب های قطعه سازی و قطعات موجود است.



دیانی گفت: دو شرکت کره ای لوازم خانگی سال گذشته 3 تا 4 هزار میلیارد تومان بدون پرداخت مالیات در کشور فروش کرده و برای برخورداری از معافیت مالیاتی دفاتر خود را در مناطق آزاد کشور مستقر می کنند؛ بنابراین سئوال اینجاست که در سال حمایت از تولید ملی چرا این واردکنندگان باید در بازار ایران فعالیت کنند.



عضو اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه بیش از 50 درصد ظرفیت کارخانه های تولیدی لوازم خانگی خالی است، گفت: بسیاری از برندهای معتبر در عرصه تولید لوازم خانگی در سالهای گذشته به دلیل واردات کالا تعطیل شده اند.

وی گفت: حال که کره جنوبی قصد دارد نفت ایران را تحریم کند بهتر است که ما نیز در اقدامی متقابل از واردات کالاهای آنها به کشور جلوگیری کنیم.