دانش آموزان طرقبه شاندیز مقام دوم تئاتر خراسان رضوی را کسب کردند

مهدی علیایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نمایش که از مدرسه شهید محمد باقر صدر طرقبه پس از کسب مقام اول در شهرستان طرقبه شاندیز در مرحله استانی جزو 6 گروه برتر خراسان رضوی قرار گرفت و پس از اجرای نمایش با کسب مقام دوم استان در این رقابت ها به کار خود پایان داد.

وی تصریح کرد: نمایش ها در دو بخش تئاتر صحنه ای و عروسکی ارائه می شود که این نمایش به صورت عروسکی با عنوان "تولدت مبارک باران" به نویسندگی احمد جاهد طلب به اجرا در آمد.

علیایی ادامه داد: تئاتر باعث می شود هم فکر دانش آموز شکوفا شده و نیز استعداد های بالقوه یک فرد به صورت بالفعل در آید.

وی افزود: تئاتر یکی از انواع هنر است که بر پایه اجرای زنده استوار بوده و در آن هنرمندان به صورت زنده در مقابل بیننده ها به اجرای نمایش می پردازند.

وی افزود: اگر آموزش و پرورش و مدارس به طور جدی و حرفه ای بر روی تئاتر دانش آموزی سرمایه گذاری کنند وضعیت تئاتر دانش آموزی به صورت ایده آل و با نمایش نامه های کاربردی اجرای برنامه خواهند داشت.

شایان ذکر است، این کار گروهی توسط دانش آموزان علی مصور، سجاد خبوشانی زاده، امیرحسین نجفی پور، بهمن باقری، سعید سبزیان، یاسر پورموسوی، امین دهباشی زاده، سعید علیزاده، محمد امین باقرپور انجام شد.