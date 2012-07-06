فراکسیون رهروان حداکثری است/ نمایندگان به گزینه های ما اقبال بیشتری دارند

سید رمضان شجاعی کیاسری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص اظهارات برخی اعضای فراکسیون اصولگرایان مجلس مبنی بر لابی قوی فراکسیون رهروان در مجلس نهم اظهار داشت: فراکسیون رهروان یک فراکسیون حداکثری است که در نتیجه همراهی و حمایت تعداد زیادی از نمایندگان را به همراه دارد.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فراکسیون رهروان سعی می کند برای هر سمتی در مجلس که نامزدی را معرفی می کند از درون فراکسیون خود رقیب تراشی نکند.

وی تعاملات و صبوری فراکسیون رهروان با نمایندگان را عامل افزایش باورمندی نمایندگان به فراکسیون رهروان خواند و افزود: فراکسیون رهروان در جریان انتخابات هیئت رئیسه مجلس توهین ها و نگاه های تند برخی سیاسیون را تحمل کرد و در راستای ایجاد فضای تعامل، همراهی و تکریم نمایندگان و تحقق اصول و ارزش هایی که در اساسنامه به آن ها پایبند شده بود گام بر داشت.

شجاعی با بیان اینکه کار ویژه فراکسیون رهروان تنها انتخابات هیئت رئیسه مجلس نبود تصریح کرد: فراکسیون رهروان کارهای مهمتری را در پیش دارد که مهمترین آن حل مشکلات مردم است.

وی با بیان اینکه فراکسیون اصولگرای رهروان در خصوص مسائل مهم سیاسی کشور نیز اظهار نظر می کند ادامه داد: برای اولین بار در تاریخ مجلس شورای اسلامی یک فراکسیون همراه و همدل که در راستای پیشبرد اهدافش تلاش می کند بوجود آمد و نتیجه این همراهی این است که نمایندگان به کاندیداها و گزینه های فراکسیون رهروان اقبال نشان می دهند.

وی در خصوص برخی اظهارات مبنی بر لابی فراکسیون رهروان برای تایید اعتبار نامه برخی نمایندگان گفت: وابستگی فراکسیونی و جایگاه تشکل در جای خود مهم است اما نمایندگان دارای شعور هستند، استدلال طرفین را شنیده اند و رای داده اند.