خصوصیات جوان پرورش یافته در انقلاب/ جوان ایرانی راه ولایت را انتخاب کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی صبح دوشنبه در مراسم افتتاحیه همایش بین المللی "الگوی اسلامی جوان ایرانی" اظهار داشت: خداوند متعال سرمایه های مادی و معنوی فراوانی را به انسانها عطا کرده که سرمایه جوانی مهمترین این سرمایه هاست.

وی با بیان اینکه سرمایه جوانی برای انسان می تواند هم فرصت ساز و هم آسیب ساز باشد، تصریح کرد: این سرمایه می تواند در راستای علم آموزی، تهذیب نفس، عبادت خداوند، خلاقیت، ابتکار، خودباوری، اعتماد به نفس و بروز استعدادهای خداوندی فرصت ساز باشد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه دوران جوانی می تواند در صورت عدم هدایت صحیح یک تهدید و آسیب برای جامعه باشد، عنوان کرد: لغزشها، خطاها و وسوسه های شیطانی همگی از عوامل تهدید ساز دوره جوانی هستند.

حجت الاسلام میرعمادی عنوان کرد: با این تفاسیر ما باید به فکر جوانانمان باشیم و آنها را باور کنیم چرا که اینها سرمایه معنوی و امید آینده کشور هستند.

وی با تاکید بر اینکه یکی از اندیشه های ما این است که جوانان ایرانی باید با جوانان دیگر کشورهای اسلامی رابطه برقرار کنند، عنوان کرد: مطابق فرمایش مقام معظم رهبری باید جوانان پرورش یافته در دامان انقلاب اسلامی را به دنیا معرفی کرد.

حجت الاسلام میرعمادی همچنین با اشاره به برخی خصوصیات جوان ایرانی پرورش یافته در دامان انقلاب، عنوان کرد: جوان ایرانی تعالیم دینی خود را از قرآن و اهل بیت گرفته و در مسیر قرآن و ائمه اطهار حرکت می کند.

وی تصریح کرد: جوان ایرانی با اتکا به خداوند و اعتماد به نفس توانسته است صاحب ابتکار، خلاقیت و نوآوری شود و با تلاش خود دوره های سخت انقلاب را گره گشایی کرده و دست اجانب را از دخالت در امور کشورمان کوتاه کند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه جوان ایرانی توانسته است که استعدادهای خدادادی خود را به فعلیت برساند، عنوان کرد: جوان ایرانی توانسته به فنآوری هسته ای دست یابد و در زمینه هوا و فضا، موفقیتهای علمی و پزشکی در جوامع بین المللی حرف برای گفتن داشته باشد.

حجت الاسلام میرعمادی ادامه داد: جوان ایرانی با آگاهی و بصیرت راه ولایت را انتخاب کرده و با ولایتمداری خود چشم هر فتنه را کور کرده است.

وی با تاکد بر اینکه جوان ایرانی معتقد است که ولایت صراط مستقیم و مهمترین رکن اسلام است، بیان داشت: جوان ایرانی پرورش یافته در دامان انقلاب فهمیده که شرط هر حرکت اجتماعی به واسطه ولایت است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: جوان ایرامی بر این باور است که سلامت اجتماع و حرکتهای اجتماعی- سیاسی تنها در محور ولایت به سرمنزل مقصود می رسد.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه جوان ایرانی شهامت و ایستادگی در راه خدا را از امام حسین(ع) آموخته و با ایثار و فداکاری خود مرگ با عزت را بر حیات با ذلت ترجیح داده است، یادآور شد: امروز جوان ایرانی با همت بلند خود مراتب علمی و عملی والای خود را طی کرده است.

وی با تاکید بر اینکه جوان ایرانی اسوه اطاعت محض از ولایت و اسوه مبارزه با استکبار جهانی است، بیان داشت: بر همین اساس است که امروزه جوانان کشورهای اسلامی به جوانان ایرانی افتخار می کنند.