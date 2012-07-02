ایکر کاسیاس: پیروزی 4 بر صفر در فینال کار ساده ای نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال اسپانیا یکشنبه شب با نتیجه 4 بر صفر در دیدار پایانی رقابت های یورو 2012 از سد ایتالیا گذشت و برای دومین بار پیاپی به عنوان قهرمانی یورو رسید. ایکر کاسیاس در این دیدار گلی دریافت نکرد تا هفتاد و نهمین بازی وی باشد که در 137 بازی ملی خود گلی نمی خورد.

دروازه بان تیم فوتبال اسپانیا اظهار داشت: فکر می کنم مردم اسپانیا باید خیلی خوشحال باشند. ما اینجا در کی‌یف جشن مفصلی به راه انداختیم. اسپانیا کارهای دشوار را سهل می کند. بردن با نتیجه 4 بر صفر در فینال کار آسانی نیست ضمن اینکه ما زمان های دشواری در این رقابت ها داشته ایم.

کاسیاس افزود: از ما انتقادات فراوانی می شد. زیرا انتظارات را بالا برده ایم. اکنون زمانی است که باید با هم شادی کنیم.