  1. ورزش
۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۴۱

مسابقات فوتبال یورو 2012/

ایکر کاسیاس: پیروزی 4 بر صفر در فینال کار ساده ای نیست

ایکر کاسیاس: پیروزی 4 بر صفر در فینال کار ساده ای نیست

دروازه بان تیم ملی فوتبال اسپانیا گفت پیروزی در دیدار پایانی رقابت های یورو 2012 آن هم با چهار گل کار ساده ای نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال اسپانیا یکشنبه شب با نتیجه 4 بر صفر در دیدار پایانی رقابت های یورو 2012 از سد ایتالیا گذشت و برای دومین بار پیاپی به عنوان قهرمانی یورو رسید. ایکر کاسیاس در این دیدار گلی دریافت نکرد تا هفتاد و نهمین بازی وی باشد که  در 137 بازی ملی خود گلی نمی خورد.

دروازه بان تیم فوتبال اسپانیا اظهار داشت: فکر می کنم مردم اسپانیا باید خیلی خوشحال باشند. ما اینجا در کی‌یف جشن مفصلی به راه انداختیم. اسپانیا کارهای دشوار را سهل می کند. بردن با نتیجه 4 بر صفر در فینال کار آسانی نیست ضمن اینکه ما زمان های دشواری در این رقابت ها داشته ایم.

کاسیاس افزود: از ما انتقادات فراوانی می شد. زیرا انتظارات را بالا برده ایم. اکنون زمانی است که باید با هم شادی کنیم.

کد مطلب 1640276

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