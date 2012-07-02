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۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۴۷

در 3 ماهه نخست امسال/

113 عابر غیرمجاز در مرزهای خراسان شمالی دستگیر شدند

113 عابر غیرمجاز در مرزهای خراسان شمالی دستگیر شدند

بجنورد - خبرگزاری مهر: جانشین فرمانده مرزبانی خراسان شمالی گفت: در 3 ماهه نخست سال جاری 113 عابر غیرمجاز هنگام خروج از مرز دستگیر شدند.

سرهنگ بهزاد براتیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیشتر افراد دستگیر شده در مرزهای خراسان شمالی چوپانان گله‌های دام و افراد روستاهای مرزی هستند.

وی با بیان اینکه این چوپانان در حین خروج غیرقانونی دام از مرزهای خراسان شمالی دستگیر شده‌اند اظهار داشت: در سه ماهه فصل بهار سال جاری در مجموع حدود 54 هزار راس دام حین خروج از مرز کشور در خراسان شمالی مهار شده‌اند.

سرهنگ براتیان غالب دام‌های مهار شده در مناطق مرزی خراسان شمالی را دام‌های سبک اهالی روستاهای مرزی ذکر کرد و افزود: چوپانان این گله‌ها به علت فقر مراتع داخلی و غنای مراتع کشور همسایه اقدام به خروج دام از مرز می‌کنند.

وی افزود: گله‌های دام پس از مهار در مناطق مرزی و طی مراحل قانونی تحویل صاحبان آن‌ها شده و عابران غیرمجاز نیز پس از تشکیل پرونده برای سیر روند قانونی به مراجع ذی صلاح معرفی می‌شوند.

یادآور می‌شود بنا به گفته مسئولین ارشد انتظامی خراسان شمالی با داشتن 301 کیلومتر مرز مشترک به ترکمنستان در زمره امن‌ترین مرزهای کشور قرار دارد.

پیش از این نیز فرماندهی مرزبانی خراسان شمالی در طی نشستی مشترک با فرمانده مرزبانی کشور ترکمنستان برای تقویت امنیت مرز بین خراسان شمالی و ترکمنستان به تبادل نظر و ارائه پیشنهادات پرداخته بودند.


 
کد مطلب 1640277

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