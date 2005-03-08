10 هزار دلار براي تيم اول مسابقات بوكس دهه فجر

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين جلسه ابتدا كيهاني مسوول كميته ليگ بوكس، گزارش عملكرد دوررفت رقابتها را ارائه كرد و مقررشد دوربرگشت رقابتها درارديبهشت ماه سال آينده پيگيري شود.

همچنين دراين جلسه قرار شد تيم اول مسابقات بين المللي بوكس دهه فجرمبلغ 10 هزاردلار بعنوان پاداش دريافت كند، تيم دوم 7500 دلارجايزه بگيرد وتيم سوم صاحب 5 هزاردلارشود. ضمن اينكه تا اين لحظه تيمهاي تايلند، گرجستان، آذربايجان، كويت و تركمنستان براي حضوردراين رقابتها اعلام آمادگي كرده اند.

گفتني است: دراين جلسه همچنين مقررگرديد كه داوريهاي مسابقات دوربرگشت ليگ به صورت كامپيوتري صورت پذيرد.