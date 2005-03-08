كوبا هشدار داد اتحاديه اروپايي بايد از نزديكي بيش از اندازه به آمريكا پرهيز كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي آلماني زبان اسپيس ، " فيليپ پرز " وزير امورخارجه كوبا در ادامه سخنان خود خاطر نشان ساخت : كوبا آماده است تا گفتگوهاي بي قيد و شرطي را با مقامات اتحاديه اروپايي انجام دهد .

وزير امورخارجه كوبا كه در كنفرانس آتي حقوق بشر سازمان ملل در ژنو شركت خواهد كرد ، افزود : بزودي با برخي از مقامات بلندپايه اتحاديه اروپايي به بحث و گفتگو خواهم نشست .

وي همچنين تصريح كرد : سران اتحاديه اروپايي بايد سياست ديگري را در قبال برخورد با آمريكا در پيش بگيرند .

" پرز " با بيان اين مطلب كه هاوانا در نظر دارد سطح روابط خود را با اتحاديه اروپايي تقويت و تحكيم نمايد ، اظهار داشت : اتحاديه اروپايي بايد بداند كه بايد از نزديكي بيش از اندازه به آمريكا پرهيز كند .

اين پايگاه اينترنتي در پايان نوشت :‌ رابطه اتحاديه اروپايي از سال 2003 ميلادي با كوبا به سردي گرائيده بود . اما اواخر سال گذشته ميلادي مقامات اين اتحاديه آمادگي خود را براي گفتگو و از سرگيري روابط ديپلماتيك با كوبا اعلام كردند .

آمريكا همواره از برقراري روابط اتحايه اروپايي با ساير كشورها نگران بوده و در اين راستا انتقادهاي خود را مطرح كرده است .