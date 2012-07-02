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۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۴۸

حسینی:

مهلت ثبت‌نام در آزمون استخدامی استانداری و دستگاه‌های اجرایی تمدید شد

مهلت ثبت‌نام در آزمون استخدامی استانداری و دستگاه‌های اجرایی تمدید شد

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر منابع انسانی استانداری قزوین، از تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدام پیمانی استانداری و دستگاه های اجرایی استان تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 13 تیرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد کریم حسینی در این باره اظهارداشت: استانداری قزوین برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز سایر دستگاه های اجرایی استان بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل چگونگی برگزاری امتحان عمومی و تخصصی از محل مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری آزمون استخدامی برگزار می کند.
 
مدیرکل دفتر منابع انسانی استانداری قزوین تصریح کرد: در این دوره 550 نفر از افراد واجدالشرایط از طریق برگزاری آزمون
توانمندی های عمومی، تخصصی، مصاحبه تخصصی، آزمون عملی و گزینش به صورت پیمانی استخدام خواهند شد.
 
وی بیان کرد: با توجه به اعلام سراسری تاریخ و زمان آزمون از طرف معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری،
امکان تغییر زمان آزمون وجود ندارد.
 
حسینی یادآورشد: کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی 19 و 20 تیرماه جاری در محل کارگزینی دستگاه مورد درخواست توزیع خواهد شد که تاریخ، ساعت و محل برگزاری آزمون در کارت ورود به جلسه درج شده است.
 
  
 
کد مطلب 1640293

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