تیمور باجول در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه تعداد ایستگاههای بازیافت موجود در سطح شهر تا پایان سال جاری افزایش مییابد، اظهار داشت: احداث و راهاندازی ایستگاههای ثابت بازیافت در تمام نواحی موجود در سطح شهرستان اصفهان از مهمترین برنامههای اجرایی این سازمان به شمار میرود.
وی به کانکسهای بازیافت فعال در سطح شهر اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: فرهنگسازی در راستای جمعآوری مواد بازیافتی موجود در سطح شهر به زیبایی شهر کمک میکند و در حال حاضر 33 ایستگاه سیار و بازیافت در مناطقه چهارده گانه اصفهان فعال هستند.
مدیرعامل سازمان بازیافت و خدمات شهرداری اصفهان بیان داشت: در حال حاضر هیچ زبالهای در اصفهان دفن نمیشود و کلانشهر اصفهان با ریجکت زبالهها و مواد بازیافتی به تولید انرژی دست یافته است.
وی با بیان اینکه طی سه ماه نخست سال جاری 12 هزار تن مواد بازیافتی در سطح مناطق نواحی اصفهان جمعآوری شده است، اضافه کرد: از درب منازل، مجتمعهای تجاری، معابر شهری و مراجعه مردم به کانکسهای بازیافت موجود در سطح شهر جمعآوری شده است.
باجول تاکید کرد: مباحث آموزشی، فرهنگسازی، افزایش ایستگاههای بازیافت فعال در سطح شهر و مراجعه به درب منازل برای جمعآوری مواد بازیافتی از جمله مهمترین دلایلشد 10درصدی در زمینه جمعآوری مواد بازیافتی در اصفهان محسوب میشود.
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