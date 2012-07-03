  1. سیاست
۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۶:۱۸

دستغیب در گفتگو با مهر:

تحریم ما را مبتکر و خلاق می‌کند/ تحریم‌های اخیر سخت تر از دهه 60 نیست

تحریم ما را مبتکر و خلاق می‌کند/ تحریم‌های اخیر سخت تر از دهه 60 نیست

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه تحریم ها ما را مبتکر و خلاق می کند،گفت: مساله تحریم های اخیر مطمئنا سختی هایی به همراه خواهد داشت، اما بدون راهکار هم باقی نخواهد ماند.

احمدرضا دستغیب در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در خصوص آغاز تحریم های نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا اظهار داشت: تحریم ها ضمن اینکه کار را سخت می کند و ما  منکر آن نیستیم، اما ما را مبتکر و خلاق می کند.

وی ادامه داد: در این سی سال هم تجربه کردیم که در هر حوزه ای تحریم شده ایم، فضای جدیدی برای ما باز شده است. ممکن است ما به موضوعات و حوزه هایی توجه نکرده ایم یا قبل از تحریم برای ما مهم نبوده است اما با ایجاد تحریم ها در هر حوزه، فعال عمل کرده‌ایم و مسیر جدیدی برای ما باز شد.
 
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در صنعت بیمه و بیمه نفت کش ها فکر می کنم این موضوع مورد غفلت واقع شده بود و به آن توجه نکرده بودیم. به هر حال در شرایط فعلی و با توجه به تصمیم ناعادلانه ای که درباره ایران گرفته شده است می توان به این حوزه نیز وارد شد و به موضوع بیمه نفتی توجه بیشتری کرد و راهکارهای فنی و علمی را پیش رو قرار داد.
 
دستغیب تاکید کرد: مساله تحریم های اخیر مطمئنا سختی هایی به همراه خواهد داشت، اما بدون راهکار هم باقی نخواهد ماند. تحریم های جدید سخت‌تر از تحریم های دهه 60 نیست زیرا ایران در شرایط فعلی با ایران دهه 60 بسیار متفاوت است و توانایی های زیادی دارد.
کد مطلب 1640302

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها