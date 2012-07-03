احمدرضا دستغیب در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در خصوص آغاز تحریم های نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا اظهار داشت: تحریم ها ضمن اینکه کار را سخت می کند و ما منکر آن نیستیم، اما ما را مبتکر و خلاق می کند.

وی ادامه داد: در این سی سال هم تجربه کردیم که در هر حوزه ای تحریم شده ایم، فضای جدیدی برای ما باز شده است. ممکن است ما به موضوعات و حوزه هایی توجه نکرده ایم یا قبل از تحریم برای ما مهم نبوده است اما با ایجاد تحریم ها در هر حوزه، فعال عمل کرده‌ایم و مسیر جدیدی برای ما باز شد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در صنعت بیمه و بیمه نفت کش ها فکر می کنم این موضوع مورد غفلت واقع شده بود و به آن توجه نکرده بودیم. به هر حال در شرایط فعلی و با توجه به تصمیم ناعادلانه ای که درباره ایران گرفته شده است می توان به این حوزه نیز وارد شد و به موضوع بیمه نفتی توجه بیشتری کرد و راهکارهای فنی و علمی را پیش رو قرار داد.

دستغیب تاکید کرد: مساله تحریم های اخیر مطمئنا سختی هایی به همراه خواهد داشت، اما بدون راهکار هم باقی نخواهد ماند. تحریم های جدید سخت‌تر از تحریم های دهه 60 نیست زیرا ایران در شرایط فعلی با ایران دهه 60 بسیار متفاوت است و توانایی های زیادی دارد.