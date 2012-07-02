41 کانون فرهنگی و هنری در شهرستان بهمئی فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی تقی زاده صبح دوشنبه در مراسم افتتاحیه طرح اوقات فراغت کانون های فرهنگی وهنری مساجد این شهرستان افزود: کانون های مساجد بهترین پایگاه تربیت جوانان برای آینده است و این امر با مثبت برگزار شدن کلاس های مختلف در سطح مساجد محقق می شود.

وی بیان داشت: بازرسی از کلیه کلاس های اوقات فراغت از برنامه ای آتی این اداره برای نظارت مستمر بر روند اجرای طرح "آسمانی های پنج"است.

تقی زاده با اشاره به نقش مساجد در تربیت جوانان افزود: جوانانی که در مساجد رشد و پرورش می یابند همواره در مسیرهای بعدی زندگی خود راه را از بیراهه باز می شناسند و این مهم در زندگی آنها نقش اساسی ایفا می کند.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی وهنری مساجد استان نیز در این مراسم گفت: امسال اعتباری بالغ بر ۴۰۰میلیون تومان برای خرید تجهیزات کانون ها اختصاص یافت که امیدواریم کلیه نیازمندیهای کانون ها برطرف شود.

حجت الاسلام قاسمی با اشاره به افزایش ۲۵درصد اعتبار در نظر گرفته برای طرح اوقات فراغت شهرستان بهمئی افزود: مسئولین کانون های فرهنگی وهنری مساجد باید طرح اوقات فراغت امسال را با کیفیت بهتری نسبت به سالهای قبل اجرا کنند.

وی با بیان اینکه فرمانداران شهرستانهای استان در راستای اختصاص ردیف بودجه ای به کانونهای مساجد حمایت لازم را انجام داده اند، اظهار داشت: نگاه دولت نهم ودهم به کانون های مساجد قابل تقدیر است و رشد کانونهای مساجد در چند سال اخیر چشمگیر بوده که این خود نشان از نگاه مکتبی دولت به مساجد دارد.

حجت الاسلام قاسمی افزود: کانونهای فرهنگی وهنری مساجد باید بیشتر به کارهای معرفتی روی آورند و فقط روی جشنها تمرکز نکنند.

فرماندار شهرستان بهمئی نیز در این مراسم گفت: ۴۱کانون و۳۵پایگاه طرح اوقات فراغت به نسبت جمعیت شهرستان آمار بسیار خوبی است که امیدواریم با برنامه ریزی بیشتر در تربیت جوانان در مساجد گام های مؤثری در برابر شبیخون فرهنگی دشمن برداریم.

سید محمدظاهر سیاوش افزود: مسئولان کانونهای مساجد باید در برگزاری کلاس ها کیفت را مد نظر داشته باشند واز اساتید توانمند برای آموزش استفاده کنند.

وی با اشاره به تاثیر بهتر محیط معنوی و فرهنگی مساجد در آموزش عنوان کرد: جوانان ما در مساجد از آموزشهای معنوی و دینی و فرهنگی بهره مند می شوند که این در شکل گری شخصیت آنان برای ورود به اجتماع نقش مهمی خواهد داشت.