به گزارش خبرنگار مهر، کارخانه آسفالت کرج ظرفیت تولید چند هزار تن آسفالت در روز را دارد ولی از تمام ظرفیت تولید این کارخانه استفاده نمی شود بنابراین برطرف شدن مشکل آسفالت کرج با این ظرفیت تولید امکان پذیر نخواهد بود.



کارخانه آسفالت در کرج از بدو راه اندازی تنها در حد یک خبر برای شهروندان کرجی خوشایند بوده و برای پیمانکاران و کارخانه های آسفالت خبری ناخوشایند!

شاید هم این ناخوشی برای عده ای از آنجا نشات گرفت که شهرداری کرج از این به بعد آسفالت را به قیمت تولید تهیه می کند.



برخی از شایعات حاکی از این است که عده ای در صدد شیطنت و خرابکاری در کارخانه آسفالت شهرداری کرج هستند تا بتوانند از این خرابکاری سودهای کلانی ببرند.



مراقب جلوگیری از خرابکار در کارخانه آسفالت هستیم



شهردار کرج در این خصوص و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه به چه علت کارخانه آسفالت کرج گاه به گاه تعطیل می شود گفت:‌ تعطیلی کارخانه آسفالت کرج شایعه است.

سید علی آقازاده با بیان اینکه هم اکنون کارخانه آسفالت کرج در حال فعالیت است گفت: کارخانه در برخی از مواقع بنا به دلایل و مصلحت هایی تعطیل و راه اندازی می شود. تعمیرات دوره ای و اساسی است و این موارد در برنامه کارخانه آسفالت است.



وی افزود: روز قبل از آخرین جلسه ای شورای شهر کرج در شیفت شب کارخانه آسفالت کرج یک هزار و 100 تن آسفالت تولید کرده است.





آقا زاده افزود: کارخانه آسفالت برای کرج است و آسفالت به قیمت تمام شده برای شهر مصرف می شود.



وی تصریح کرد: البته راه اندازی کارخانه آسفالت شاید برای خیلی از افراد و کارخانجات آسفالت استان را خوش نیامد.



شهردار کرج گفت:‌ برای اینکه کارخانه وسیع نو و ورژن بالا است ممکن است دست هایی باشد که بخواهد اذیت کنند ولی قطعا تمهیدات لازم را اندیشیده ایم و به حمدالله کارخانه خوب کار می کند و تمهیدات امنیتی آن را به خوبی اندیشیده شده است.



وی افزود:‌ دوربین های مدار بسته تجهیز کرده ایم و حراست را تشدید کرده ایم و نگهبان ها نیز دست چین و مورد اعتماد هستند و در نتیجه تلاش همه دوستان و همکاران کارخانه در حد خوب و بسیار بالا مورد فعالیت باشد.

حراست کارخانه آسفالت تشدید و نگهبان ها دست چین شده اند



شهردار کرج افزود: بر اساس مساعدت ها طرح برطرف شدن مشکل آسفالت در سه ماهه اول با ارزیابی نسبتاً مثبت است و در 6 ماهه دوم تابستان و پاییز کار خوبی ارائه دهیم.



آقازاده ادامه داد:‌ تعطیلی کارخانه یک بار بوده است و آن هم مشکل نرم افزاری بوده است که دقیقاً هشت روز بعد از افتتاح آن بوده است.



ضعف و کاستی های این شهر هر کدام دلیل دارد که مسئولان اکثر این مشکلات را به نبود اعتبار و بودجه ربط می دهند در صورتی که برخی از این مشکلات ممکن است با ریشه یابی دلیل دیگری نیز دارشته باشد.

شایسته نیست که هزینه و مالیات ها از مردم دریافت شود ولی خدمات نامناسب به آنها ارائه شود، امروزه امکانات شهر کرج در شان مردم و شهروندان این شهر نیست.



به هر روی برطرف شدن مشکل آسفالت در کرج تنها در گرو فعالیت مستمر این کارخانه و جلوگیری از سودجویی دلالان آسفالت شهر است.



گزارش: مهدی دهقان