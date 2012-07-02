معرفی روستای زیارت گرگان بعنوان شهر گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، جعفرگرزین صبح دوشنبه در جمع مدیران دستگاه های اجرایی استان درخصوص حل مشکلات روستای زیارت اظهار داشت: ارائه خدمات در روستای زیارت منوط به مشخص شدن وضعیت روستا است.
وی اظهار داشت: این روستا با توجه به میزان جمعیت و همچنین وسعت ساخت و سازی که داراست اگر به عنوان شهر گردشگری اعلام شود میتوان نسبت به ارائه خدمات در آنجا اقدام کرد.
گرزین با توجه به آغاز عملیات اجرایی گازرسانی روستای زیارت گفت: به سازه های نامعتبر درروستای زیارت گازرسانی انجام نمی شود و ما به محدودههایی که خارج از تصویب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باشد هیچگونه خدماتی نخواهیم داشت.
وی تصریح کرد: اولویت گازرسانی در روستای زیارت با کسانی است که در محدوده روستا قرار دارند و خدمات به متخلفانی که از قانون تبعیت نمی کنند تعلق نمی گیرد.
فرماندار گرگان با بیان این مطلب که ما برای منفعت کسی کار نمیکنیم تاکید کرد: اقدامات پیشگیرانه در ساخت و سازهای غیرمجاز باید با جدیت پیگیری شود.
گرزین با تشکرازخدمات شرکت گازاستان یادآور شد: با اعلام آمادگی و مساعدت مدیرعامل شرکت گاز گلستان قرار شد نسبت به سه فاز انتقال، انشعاب اصلی و علمکهای داخل روستای زیارت اقدام شود که هنوز اعتبار بودجه موردنظر ابلاغ نشده است.
وی با بیان اینکه باید آسیبشناسی عملیات گازرسانی به روستای زیارت مورد بررسی قرار بگیرد خاطرنشان کرد: لازم است تا جاهایی که در معرض خطر قرار دارد مجدد تامین اعتبارشود.
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