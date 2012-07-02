معرفی روستای زیارت گرگان بعنوان شهر گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، جعفرگرزین صبح دوشنبه در جمع مدیران دستگاه های اجرایی استان درخصوص حل مشکلات روستای زیارت اظهار داشت: ارائه خدمات در روستای زیارت منوط به مشخص شدن وضعیت روستا است.

وی اظهار داشت: این روستا با توجه به میزان جمعیت و همچنین وسعت ساخت و سازی که داراست اگر به عنوان شهر گردشگری اعلام شود می‎توان نسبت به ارائه خدمات در آنجا اقدام کرد.

گرزین با توجه به آغاز عملیات اجرایی گازرسانی روستای زیارت گفت: به سازه های نامعتبر درروستای زیارت گازرسانی انجام نمی شود و ما به محدوده‎هایی که خارج از تصویب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باشد هیچگونه خدماتی نخواهیم داشت.

وی تصریح کرد: اولویت گازرسانی در روستای زیارت با کسانی است که در محدوده روستا قرار دارند و خدمات به متخلفانی که از قانون تبعیت نمی کنند تعلق نمی گیرد.



فرماندار گرگان با بیان این مطلب که ما برای منفعت کسی کار نمی‎کنیم تاکید کرد: اقدامات پیشگیرانه در ساخت و سازهای غیرمجاز باید با جدیت پیگیری شود.



گرزین با تشکرازخدمات شرکت گازاستان یادآور شد: با اعلام آمادگی و مساعدت مدیرعامل شرکت گاز گلستان قرار شد نسبت به سه فاز انتقال، انشعاب اصلی و علمک‎های داخل روستای زیارت اقدام شود که هنوز اعتبار بودجه موردنظر ابلاغ نشده است.



وی با بیان اینکه باید آسیب‎شناسی عملیات گازرسانی به روستای زیارت مورد بررسی قرار بگیرد خاطرنشان کرد: لازم است تا جاهایی که در معرض خطر قرار دارد مجدد تامین اعتبارشود.