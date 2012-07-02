به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیانپور در نخستین نشست کارگروه منطقه ای بهسازی مناطق نابسامان شهری که باحضور وزرای آسیا و اقیانوسیه در تهران برگزار شد، اظهار داشت: این نخستین نشست تخصصی این کارگروه است که با هدف اجرایی کردن بندهای برنامه اجرایی تهران و سولو در بین کشورهای منطقه آسیا اقیانوسیه تشکیل می شود.

وی افزود: اجلاس وزرای مسکن و شهرسازی آسیا و اقیانوسیه مجامع جهانی شهری و سایر گردهمایی ها و نشست‌های تخصصی زمینه مناسبی را برای گفتگو و توسعه مباحث در بررسی چالش های پیش رو و مسائل شهری و دستیابی به پیشنهادهای علمی برای ایجاد شهرهای پایدار فراهم می کند.



معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ما در حال گذر از مرحله شهرنشینی سریع هستیم، گفت: این موضوع زندگی در شهرها را با چالش‌ها و پیچیدگی های زیادی روبرو کرده و منطقه آسیا و اقیانوسیه شاهد تغییرات بنیادین در ابعاد مختلف است.



کیانپور با اشاره به ویژگی های عمده این منطقه، تصریح کرد: 11 مگاشهر با جمعیتی بالغ بر 10 میلیون نفر در منطقه آسیا قرار گرفته است و 43 درصد از شهرنشینان در این منطقه در سکونتگاههای نابسامان زندگی می کنند، همچنین پیش بینی می شود تا سال 2020 میلادی جمعیت ساکنان این مناطق در جهان به 1.4 میلیارد نفر برسد که نیمی از آن در آسیا زندگی می کنند.

وی با بیان اینکه پس از برگزاری اجلاس دوم در تهران شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران مامور راه‌اندازی این کارگروه شد، گفت: این کارگروه قصد دارد شبکه ای متشکل از نهادهای پژوهشی، نهادهای دولتی و جامعه مدنی، سازمان‌های مبتنی بر جوامع و سازمان‌های غیردولتی را ایجاد کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: ایجاد زمینه های تبادل دانش و تجربیات در ارتباط با بهسازی مناطق نابسامان شهری از اهداف کلیدی این کارگروه است که با تاکید بر بندهای برنامه اجرایی تهران و سولو ذکر شده است؛ بنابراین این کارگروه گردآوری داده های اطلاعاتی، پایش آن و تبادل تجربیات و ظرفیت سازی را از مهمترین اقدامات می داند.

کیانپور با اشاره به محورهای برگزاری این نشست تخصصی، اظهار داشت: استانداردسازی شاخص‌های شناسایی سکونتگاه‌‎های نابسامان شهری، تشکیل بانک اطلاعاتی در حوزه های مختلف مربوط به بهسازی مناطق نابسامان شهری آسیا و اقیانوسیه از جمله محورهای این نشست هست.



معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: استفاده از تجارب کشورها، برنامه ریزی و تبادل تجربیات، شیوه های تامین منابع مالی هم از دیگر محورهای مطرح شده در نشست خواهد بود.

در ادامه مدیرکل دبیرخانه ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی در وزارت راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر نیمی از جمعیت دنیا در شهرها زندگی می کنند و پیش بینی می شود تا سال 2025 بیش از دو سوم این جمعیت در شهرها ساکن شوند.



روستا با بیان اینکه بیشترین رشد توسعه شهری در کشورهای در حال توسعه خواهد بود، اظهارداشت: این جمعیت در شهرهای بزرگ کشورهای در حال توسعه متمرکز شده اند به طوری که از هر 4 نفر یک نفر در شهرهای با جمعیت بیش از 500 هزار نفر و از هر 10 نفر یکی در شهرهای با جمعیت بیش از 10 میلیون نفر زندگی می کنند.

وی با بیان اینکه شیوه فعلی زندگی و توسعه شهری در آسیا و اقیانوسیه ناپایدار هستند و هزینه ها و ریسک‌های مرتبط ناعادلانه توزیع شده اند، گفت: هدف برنامه های توسعه شهری منطقه آسیا و اقیانوسیه باید در توسعه پایدار شهری با تاکید بر تقویت بنیان شهرهای جدید فشرده با رویکرد توسعه درونی باشد.

دبیرکارگروه بهسازی مناطق نابسامان شهری آسیا و اقیانوسیه تصریح کرد: تمام افرادی که در مناطق نابسامان شهری زندگی می کنند، فقیر نیستند اما کیفیت پایین مسکن و کمبود خدمات اساسی در تمام محلات وجود دارد و نشان از ابعاد فقر شهری در این محلات است.

وی افزود: از دیدگاه برخی از سیاستگذاران سکونتگاههای نابسامان یک معضل هستد اما تحقیقات نشان داده که ساکنان آن مشارکت کامل در اقتصاد شهری دارند .

روستا با اشاره به برنامه ریزی برای برگزاری این نشست اظهار داشت: این نشست شامل سه روز جلسات مذاکراتی با مسئولان وزارت راه بوده و محور اصلی مذاکرات علاوه بر ارائه و طرح گزارشات ملی کشورهای منطقه به سایر موضوعات هم پرداخته است.