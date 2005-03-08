تبصره 9 لايحه بودجه سال 84 به تصويب رسيد

به گزارش خبرنگار پارلماني مهربر اساس بند (ث) تبصره 9، در سال 84 ساختمانها و املاك متعلق به دستگاههاي اجرايي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي كه در سال 83-82 به صورت مدرسه در اختيار آموزش و پرورش بوده تا زمان اعلام عدم نياز به آنها از سوي وزارت آموزش و پرورش همچنان در اختيار باقي مي ماند و تخليه آنها ممنوع است.

همچنين بر اساس جزء 2 بند(چ) تبصره 9 لايحه بودجه 84 مازاد درآمد اختصاصي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي بر اساس درخواست دستگاههاي مزبور توسط وزارتخانه ذيربط به همان دانشگاه و موسسه اي كه درآمد را كسب كرده است ، اختصاص مي يابد.

به منظور ارتقا و توسعه كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور و توليد برنامه هاي نرم افزاري و ايجاد زمينه صدور خدمات فني و مهندسي در زمينه فناوري اطلاعات (IT) به شركت هاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود با تاييد مجامع عمومي تا مبلغ چهارصد ميليارد ريال از محل منابع داخلي شركت هاي مزبور به صورت وجوه اداره شده براي حمايت از پروژه ها و طرح هاي توسعه اي ، اشتغال آفرين و يا صادرات كالا و خدمات در اين حوزه توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني به صورت تسهيلات بر اساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد، اختصاص داده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايد.

براساس بند الحاقي 2، تبصره 9 لايحه بودجه جهت تامين هزينه هاي جاري اداره دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات روستايي ، دفاتر ارتباطي روستايي و دفاتر مخابرات روستايي بر اساس حداقل حقوق و دستمزد مصوب شوراي عالي كار و نيز بيمه نمودن كاركنان آنها و تضمين استمرارعرضه خدمات استاندارد در روستاها، مبلغ پانصد ميليارد ريال از محل منابع داخلي شركت هاي مخابرات وابسته و تابع وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به عنوان كمك هزينه به دفاتر مذكور منظور مي گردد.