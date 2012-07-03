پذیرش دانشجوی نمونه ارشد در دانشگاه عباسپور

به گزارش خبرنگار مهر، شریاط پذیرش به این شرح است که: دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی پیوسته که حداکثر در مدت هشت نیمسال دانش آموخته شوند و به لحاظ میانگین کل جزء 10 درصد برتر در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند و دانشجویان دوره کارشناسی ناپیوسته در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی دانشگاه محل تحصیل که ظرف مدت حداکثر چهار نیمسال دانش آموخته شوند و دارای میانگین کل حداقل 17 باشند امکان ثبت نام در این دوره را دارند.

همچنین رتبه های اول تا سوم مرحله نهایی المپیادهای علمی دانشجویی برای ورود به همان رشته برگزیده، با معرفی دبیرخانه المپیاد، دانشجویان نمونه کشوری با معرفی معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره‌های بین المللی خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی و فارابی در رشته مرتبط با طرح ابتکاری خود یا زمینه ای که در آن برگزیده شده اند، با معرفی دبیرخانه هر یک از جشنواره ها، نفر اول مسابقه ها و جشنواره های معتبر علمی بین المللی با معرفی مراجع ذیربط و رتبه اول کشوری جشنواره دانشجویان مبتکر و نوآور بسیجی شاهد و ایثارگر نیز می توانند در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعت آب و برق نام نویسی کنند.

دانشجویان متقاضی باید حداکثر تا 31 شهریورماه سال جاری دانش آموخته شوند و دانش‌آموختگان متقاضی باید پس از اول مهرماه سال گذشته دانش آموخته شده باشند.

در مواردی که رشته تحصیلی متقاضی دارای دانشجوی دوره شبانه و روزانه بوده و نیمسال ورودی روزانه و شبانه متفاوت باشد، رتبه‌بندی متقاضی بین تمام دانشجویان روزانه (ورودی مهر) و شبانه (ورودی بهمن سال قبل از آن) صورت خواهد گرفت.

10 درصد ذکر شده مربوط به تمام دانشجویان هم‌رشته است و چنانچه فردی دارای معدل 10 درصد برتر بوده و دانش آموختگی وی بیش از 8 نیمسال طول بکشد، امتیاز او به نفر بعد از ده درصد برتر منتقل نخواهد شد.

پذیرش دانشجوی ممتاز ارشد در 17 رشته صورت می گیرد و تا 15 مردادماه سال جاری امکان نام نویسی اعلام شده است.