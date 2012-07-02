به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا عفتی صبح دوشنبه در جلسه شورای مسکن استان در شیروان افزود: از روند کند ساخت و ساز شرکت‌های فعال در مسکن مهر شیروان ناراضی هستیم.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه شیروان به عنوان شهرستان پایلوت مسکن مهر در استان انتخاب شده است، پیشرفت‌هایی که تاکنون در زمینه مسکن مهر بدست آمده مطلوب نبوده و این موضوع عملکرد خراسان شمالی را در پروژه مسکن مهر ضعیف جلوه می‌دهد.

عفتی تاکید کرد: انبوه سازانی که غیر فعال بوده و یا فعالیت مناسبی ندارند ظرف یک هفته آینده شناسایی و تعیین تکلیف خواهند شد.

معاون عمرانی استانداری با انتقاد از روند کند ساخت مسجد، زیر سازی و آسفالت ریزی در پروژه مسکن کوی وحدت شیروان نیز گفت : پروژه مذکور باید حداکثر ظرف 4 ماه آینده تکمیل و به بهره برداری برسد.

وی همچنین از مسئولان اداره برق خواست تا در حد اعتبارات موجود به منظور پیشرفت کار در این پروژه، نسبت به تیر گذاری و انشعابات برق در کوی وحدت اقدام نماید.

این مسئول در ادامه اظهار داشت: با توجه به سفر اخیر وزیر مسکن و شهر سازی به شیروان وام 22 میلیونی مسکن به 25 میلیون تومان افزایش یافته و این موضوع برخی از مشکلات پیش روی سازندگان مسکن را مرتفع می‌کند.

مدیر کل مسکن و شهر سازی خراسان شمالی نیز در ادامه این نشست گفت: 350 مترمربع زمین برای احداث کلانتری در کوی وحدت شیروان تامین شده است.

عطاالله قادری افزود: شیروان در پروژه مسکن مهر نسبت به میانگین پیشرفت استانی و برنامه زمان بندی عقب است.

وی از جانمایی زمین 500 مترمربعی برای احداث شهرداری و 10 باب واحد تجاری در کوی وحدت خبر داد و گفت: علاوه بر این موارد، جهت تسریح در پروژه آبرسانی مبلغ 100 میلیون تومان از اعتبارات اداره کل در اختیار اداره آب و فاضلاب شیروان قرار می‌گیرد. قادری همچنین از عدم نظارت دقیق سازمان نظام مهندسی برعملکرد های ساخت و ساز پروژه مسکن مهر در شهرستان شیروان ابراز نارضایتی کرد.

فرماندار شیروان نیز در این نشست گفت: در حال حاظر تعداد 1702 واحد مسکن مهر در غالب 244 بلوک در کوی وحدت شیروان در حال احداث است.

عبدالصمد صفرنژاد افزود: علاوه بر این، تعداد 332 واحد مسکن مهر نیز در شهرک آزادگان شیروان ساخته و تحویل متقاضیان شده است.