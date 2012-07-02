30 درصد بلیط فرودگاه گرگان در گنبد فروش می رود/ اجرای طرح شکرانه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ملکیان صبح دوشنبه در جمع مسئولان گنبدکاووس با اشاره به راه اندازی فرودگاه کلاله در شرق استان گفت: امیدواریم که استقبال مردم شهرستان از فرودگاه کلاله عالی باشد.

وی اظهار داشت: وجود فرودگاه در هر منطقه سبب رونق علمی، فرهنگی، اقتصادی و ... می شود و برای ایجاد یک فرودگاه بالغ بر 40 میلیارد تومان ارزش اقتصادی دارد.

اجرای طرح شکرانه در گنبدکاووس

علی رضی رئیس اداره بهزیستی گنبدکاووس از اجرای طرح شکرانه برای حمایت از نیازمندان در شهرتسان خبر داد.

وی اظهار داشت: در این طرح قرار شد که ماهانه سه هزار تومان از حقوق کارمندان به این طرح اختصاص یابد.

وی عنوان کرد: هر اداره ای که این امادگی را داشته باشد می تواند به بهزیستی اعلام کند و هزینه های این طرح برای خانوارهای بدسرپرست، بی سرپرست، درمان بیماران صعب العلاج هزنیه می شود.