وضعیت نامناسب ورزش استان البرز در روزهایی که انتقاد جایی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها ورزش استان روزهای آرامی را سپری نمی کند عدم اطلاع رسانی از آخرین وضعیت ورزش استان از سوی مدیرکل ورزش و جوانان و قطع همکاری با برخی از خبرگزاری ها باعث شده کمتر از حال و هوای ورزش استان با خبر باشیم. ولی آن چیزی که مشاهده می شود وضعیت نامناسب ورزش است.



نکته مهمی که می توان اشاره کرد قطع همکاری از سوی اداره کل با بعضی از خبرنگاران حوزه ورزش است به نظر می رسد عدم روند رو به رشد ورزش استان در چند ماه اخیر باعث شده مسئولان ورزش برای جلوگیری از هجمه انتقادها، با تعدادی از خبرنگاران حوزه ورزش قطع همکاری کنند.



در این چند ماه اخیر چند مراسم مهم در استان برگزار شد که تنها از تعداد محدودی خبرنگار که ارتباط نزدیکی با روابط عمومی اداره کل ورزش استان دارند برای پوشش خبری مراسم دعوت شده است.



متاسفانه در این روزها مدیرکل چندان میلی برای ادامه حضور در استان البرز را ندارد و شاید فکر آقای مدیر متمرکز به رسیدن به پستی در ورزش کشور است. این سخنان در شرایطی است که در چند ماه اخیر نامزدی وی برای پست نایب رئیسی فدراسیون فوتبال و شایعاتی مبنی بر کاندیدایی مدیر عاملی باشگاه استقلال و در اواخر هم حضور در جمع ملی پوشان کشتی آزاد ایران به این شایعات افزوده است.



در مجموع انتظار می رود مدیر کل ورزش استان البرز با انگیزه روزهای اول به کار خود در استان ادامه دهد و انتقاد خبرنگاران استان را بپذیرد و همکاری متقابلی با اصحاب رسانه داشته باشد.



اگرچه وی همچنان اصرار دارد که با رسانه ها و برای رسانه هاست، ولی شاید اطرافیان وی مانع برقراری ارتباط روزهای نخست شده اند.