به گزارش خبرگزاری مهر، در این تحقیق، مردانی که 29 ساعت بیدار مانده بودند نشان دادند که سطح سلولهای خونی سفید آنها که از آن با عنوان گرانولوسیت یاد می شود افزایش یافته است.

گرانولوسیت‌ها (Granulocyte) گروهی از گویچه‌های سفید هستند که در سیتوپلاسم خود گرانول دارند.

درحالی که سطح این سلولهای سفید خونی معمولا در طول یک روز عادی متفاوت است اما این نظم زمانی که فرد دچار کم خوابی یا بیخوابی می شود از بین می رود.

براساس اظهارات محققان بی خوابی یکی از عوامل ایجاد چاقی و بیماری های مزمنی چون دیابت و سرطان سینه است، اما باید در این رابطه تحقیقات بیشتری انجام شود تا مشخص شود که چگونه تغییرات سیستم ایمنی بدن می تواند بر ایجاد این بیماری ها تأثیرگذار باشند.

دستگاه ایمنی بخشی از بدن است که وظیفهٔ شناسایی سلول‌ها و مولکول‌های خودی را از بیگانه و از بین بردن یا بی‌خطر کردن آن‌ها را برعهده دارد.

از آنجا که این تحقیقات کوچک بوده است، تحقیقات بیشتری برای تصدیق نتایج این تحقیق لازم است.

محققان تعداد سلولهای سفید خونی 15 مردم جوان سالم را که کمتر از حد عادی خوابیده بودند و در شرایط کمبود خواب شدید قرار داشتند را بررسی کردند.

در طول این تحقق نمونه های خون هر سه ساعت برای یک دوره 48 ساله از شرکت کنندگان گرفته و بررسی شد.

نتیجه این تحقیقات در مجله خواب منتشر شده است.

بر طبق دپارتمان سلامتی و خدمات انسانی آمریکا در سال 2007، حدود 64 میلیون آمریکایی از کمبود خواب رنج می‌برند. زنان بی‌خواب 1.4 برابر مردان بی‌خواب هستند.

سه نوع بی‌خوابی تاکنون شناخته شده‌است: بی‌خوابی گذرا بین چند روز تا یک هفته طول می‌کشد و ممکن است دلیل آن استرس باشد. بی‌خوابی حاد به بی‌خوابی اطلاق می‌شود که بین سه هفته تا شش ماه است. بی‌خوابی مزمن به بی‌خوابی بیش از یک سال اطلاق می‌شود و ممکن است برای حواس فرد اختلالات جدی ایجاد کند.